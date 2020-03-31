В Одесской области предпринимателя оштрафовали за несоблюдение карантина

Там к ответственности за несоблюдение карантина привлекли владельца магазина стройматериалов.

Об этом сообщает izbirkom.org.ua.

Бизнесмен не выполнил требование Кабмина и нарушил закон о борьбе с коронавирусом, не закрыв заведение. В торговой точке продолжалась продажа и прием покупателей.

В итоге Арцизский райсуд выписал предпринимателю штраф в размере 17 тыс. грн.

Фото: uiamp.org.ua

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