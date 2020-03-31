В Одесской области предпринимателя оштрафовали за несоблюдение карантина

Инцидент зафиксировали в райцентре Арциз.
Там к ответственности за несоблюдение карантина привлекли владельца магазина стройматериалов.
Об этом сообщает izbirkom.org.ua.
Бизнесмен не выполнил требование Кабмина и нарушил закон о борьбе с коронавирусом, не закрыв заведение. В торговой точке продолжалась продажа и прием покупателей.
В итоге Арцизский райсуд выписал предпринимателю штраф в размере 17 тыс. грн.
Фото: uiamp.org.ua
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почему не говорят, что земли в Украине все давно проданы, и селян забредших в депутатский лес, отстреливают? Предпринимателей разоряют незаконными штрафами. По какому закону оштрафовали? Где тот закон опубликовали когда он вошел в силу? КТО оштрафовал? Судебное решение есть? Исполнители назначены Законом?