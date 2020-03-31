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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на время карантина ограничили доступ к детским площадкам (фото)

В Одессе на время карантина ограничили доступ к детским площадкам (фото)

В гордепартаменте хозяйства решили обезопасить одесситов, гуляющих на улице с малышами.

Чтобы не допустить скопления народа и соприкосновения с различными поверхностями, там начали закрывать подведомственные детские площадки.

Первым ограничения ввели в ЖКС “Вузовском”. Его примеру последовали другие ЖКСы в разных районах города.

Также инициативу подхватил Горзелентрест, преграждая доступ к коммунальным развлекательным уголкам.

Все горки и песочницы обтянули оградительными лентами. Чтобы не возникало сомнений, прикрепили распечатанное предупреждение.

Одесситам напомнили, что карантин – не каникулы.

“Выходные показали, что многие не восприняли предостережения медиков всерьез, – написали коммунальщики. – Не выходите, пожалуйста, на прогулки – только по необходимости. Не выводите на площадки ваших детей. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Этим вы сохраните здоровье себе, детям и вашим близким!”.

Фото: ЖКС “Вузовский”, соцсети

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