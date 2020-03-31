В Одессе на время карантина ограничили доступ к детским площадкам (фото)

В гордепартаменте хозяйства решили обезопасить одесситов, гуляющих на улице с малышами.
Чтобы не допустить скопления народа и соприкосновения с различными поверхностями, там начали закрывать подведомственные детские площадки.
Первым ограничения ввели в ЖКС “Вузовском”. Его примеру последовали другие ЖКСы в разных районах города.
Также инициативу подхватил Горзелентрест, преграждая доступ к коммунальным развлекательным уголкам.
Все горки и песочницы обтянули оградительными лентами. Чтобы не возникало сомнений, прикрепили распечатанное предупреждение.
Одесситам напомнили, что карантин – не каникулы.
“Выходные показали, что многие не восприняли предостережения медиков всерьез, – написали коммунальщики. – Не выходите, пожалуйста, на прогулки – только по необходимости. Не выводите на площадки ваших детей. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Этим вы сохраните здоровье себе, детям и вашим близким!”.
Фото: ЖКС “Вузовский”, соцсети
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!