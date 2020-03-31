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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в регионах: во Львове выздоровела первая пациентка

Коронавирус в регионах: во Львове выздоровела первая пациентка

Во Львовской области диагностировали первый случай выздоровления от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на его странице в Facebook.

Он рассказал, что выздоровела 50-летняя жительница Львова, у которой подтвердили наличие COVID-19 после поездки в Германию.

Пациентка лечилась дома, амбулаторно, консультируясь по телефону с врачом.

Через какое-то время ей дважды провели повторные тесты, оба показали негативный результат.

“Речь идет о первом задокументированном случае выздоровления пациента с коронавирусом на Львовщине, – отметил Максим Козицкий. – Желаю женщине крепкого здоровья и долгих лет жизни!”.

Справка

По состоянию на утро 31 марта, в Украине заболело 549 человек. 13 человек умерло, 8 выздоровело. У 11 жителей Одесской области лабораторно подтвердили наличие инфекции. 89 человек с подозрением на коронавирус ожидают ответа.

Фото: Максим Козицкий, Facebook, unn.com.ua

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