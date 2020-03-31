Людей с подозрением на коронавирус в Одессе и области будут осматривать в палатках

В Одесском регионе семь опорных медучреждений, где готовы размещать больных COVID-19 в случае необходимости.

В списке – одесская инфекционка, больница водников, одесский роддом №2, две лечебницы в Измаиле – районная и Дунайская, Подольская больница и медучреждение в Черноморске.

Их уже начали охранять бойцы Нацгвардии, передает dumskaya.net.

Пресс-служба облгосадминистрации добавила, что в ГСЧС обустроили на территории медучреждений пункты приема больных для первичного обследования. Так, людей с подозрением на коронавирус будут принимать в специально установленных палатках. Там им будут делать тесты и сортировать по степени тяжести.

Там же, в палатках медики решат, нужна ли пациентам госпитализация.

Такие меры помогут уменьшить распространение вируса внутри, так как в помещении это более вероятно.

Кстати

В городской инфекционной больницы Одессы готовятся открыть дополнительное отделение. Его откроют в новом корпусе на базе бывшего пищеблока. Там обустроят специальные полубоксы – изолированные палаты с выходом в коридор. В каждой палате будет минимальное количество пациентов. Сейчас в наличии 30 койкомест.

Фото: dumskaya.net

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