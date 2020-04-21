Хроники коронавируса: рынки на карантине и запрет въезда в Подольск

Защититься от вируса: все о масках в вопросах и ответах В последнее время слова «коронавирус», «пандемия» и «карантин» прочно вошли в нашу жизнь. Если бы только слова… Вся жизнь перевернулась: мы ограничены в передвижении, а выходя из дому, должны иметь при себе паспорт и надевать средства индивидуальной защиты. Кстати, с последними возникает много вопросов и неясностей. Попробуем разъяснить. ПОДРОБНЕЕ

Мир на карантине: одесситы, живущие за границей, рассказали, как у них проходит изоляция Коронавирус шагает по планете. Где-то карантин ввели раньше, где-то позже. Украинцы восприняли вынужденные ограничения неоднозначно. Одни поддерживают введение строгих правил, другие — кивают на опыт других стран и считают, что вирус нельзя победить строгими запретами.

Мы решили узнать, как проходит карантин в разных странах и во всех частях света, тем более, что спросить есть у кого – у наших “рассеянных по всему миру одесситов”. ПОДРОБНЕЕ