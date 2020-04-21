Хроники коронавируса: рынки на карантине и запрет въезда в Подольск

По состоянию на вечер 21 апреля в Украине подтверждено 6 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 161 летальных, а выздоровевших – 367. В Одесской области подтвердили 146 случаев заражения.
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