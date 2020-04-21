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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: рынки на карантине и запрет въезда в Подольск

Хроники коронавируса: рынки на карантине и запрет въезда в Подольск

По состоянию на вечер 21 апреля в Украине подтверждено 6 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 161 летальных, а выздоровевших – 367. В Одесской области подтвердили 146 случаев заражения.

  • Все местные базары постановили закрыть в Килие. Решение основано на рекомендации областной комиссии по вопросам техногенной безопасности. Детали по ссылке…
  • Город в Одесском регионе блокируют для въезда на время карантина. Заехать и выехать из города Подольск временно будет нельзя. Детали по ссылке…
  • Жителя Одесской области за нарушение карантина приговорили к общественным работам. В Измаиле местного жителя наказали за несоблюдение карантинного режима. Детали по ссылке…
  • Согласно постановлению главного санврача Украины, рынки необходимо закрыть для предотвращения распространения коронавируса. В то же время продолжает действовать постановление Кабинета министров Украины, которое разрешает работу продовольственных рынков. Одесская обладминистрация и мэрия оказались “по разные стороны баррикад” в этом вопросе. Детали по ссылке…
  • В Подольске спасатели начали дезинфицировать улицы города. Для проведения обработки используется специальный раствор. Детали по ссылке…
  • Мы ограничены в передвижении, а выходя из дому, должны иметь при себе паспорт и надевать средства индивидуальной защиты. Кстати, с последними возникает много вопросов и неясностей. Попробуем разъяснить. Детали по ссылке…
  • Мир на карантине. Одесситы, живущие за границей, рассказали, как у них проходит изоляция. Детали по ссылке…

 

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