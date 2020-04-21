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Новости Одессы и Одесской области

Главный санврач запрещает, а Кабмин разрешает: что с происходит с одесскими рынками?

Главный санврач запрещает, а Кабмин разрешает: что с происходит с одесскими рынками?

Согласно постановлению главного санврача Украины, рынки необходимо закрыть для предотвращения распространения коронавируса. В то же время продолжает действовать постановление Кабинета министров Украины, которое разрешает работу продовольственных рынков. Одесская обладминистрация и мэрия оказались “по разные стороны баррикад” в этом вопросе. Так что происходит на городских рынках во время этой путаницы?

Заместитель министра здравоохранения, а также главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко, заявил, что с 14 апреля рынки должны начать закрываться по всей стране. Аргументировал он это тем, что на базарах была антисанитария и нарушались карантинные меры. Так как штрафы пришлось бы “долго и нудно” выписывать, он решил своим постановлением просто всё закрыть.

Одесская областная государственная администрация поддержала такое решение и настаивает на закрытии рынков по всей области. В то же время Одесский городской совет придерживается мнения, что постановление Кабинета министров разрешает деятельность продовольственных рынков. А постановление замминистра Ляшко может только регулировать условия пребывания на территории рынка: маски, перчатки, дистанция.

Наш корреспондент прошелся по некоторым рынкам города. И, как оказалось, рынки все же закрывают, но пока что не все. Даже на тех базарах, которые все еще открыты, большинство предпринимателей испугались и закрыли свои лавки…

Так, на главных воротах рынка «Черемушки» написано, что он закрыт на карантин. Однако понаблюдав за входом, заметно, что туда проходят некоторые люди, а также выезжают машины. Запрет главсанврача  не отразился на близлежащей торговой площадке – люди там все так же покупают и стоят толпой. О каких-либо противоэпидемиологических мерах здесь, видимо, не слышали.

Рынок «Черемушки».
Рынок «Черемушки».
Рынок «Черемушки».
Рынок «Черемушки».
Рынок «Черемушки».
Рынок «Черемушки».

Рынок Южный продолжает работать. Вернее, только продуктовый отдел и то не весь. Чтобы пребывать на территории, продавцы и покупатели должны быть в средствах защиты – масках и перчатках. Другие отделы, например, канцтовары, закрыты.

Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.
Рынок Южный.

Торговый рынок Киевского района с одноименным названием закрыт. По крайней мере, один из входов на рынок закрыт, а другие ворота приоткрыты. Даже пройти можно. Однако группа людей дальше оградительных лент не пропускает. Хотя время от времени кто-то заходит или выходит. К слову, торговый ряд, граничащий с рынком, продолжает работать.

Рынок Киевский.
Рынок Киевский.
Рынок Киевский.
Рынок Киевский.

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