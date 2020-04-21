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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области прекратил работу еще один рынок

В Одесской области прекратил работу еще один рынок

Все местные базары постановили закрыть в Килие.

Решение основано на рекомендации областной комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Об этом написал в Facebook руководитель Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Решение вступает в силу с 21 апреля.

Его обосновали тем, что в районе за сутки 19 апреля зафиксировали сразу четыре случая заболевания коронавирусом.

“Все рынки, включая продовольственные секторы на территории Килийской громады, работать не будут до особого распоряжения, – сообщил Павел Бойченко. – Это инициатива Минздрава и она обязательна к исполнению органов местного самоуправления”.

Глава Килийской ОТГ напомнил, что решение принял главный санврач МОЗ Виктор Ляшко. Он отменил пункт в постановлении, разрешающий работу рынков.

В то же время мэрия Одессы пока решила не вводить жестких запретов на работу городских рынков. Тем не менее, в полиции отметили, что администрации рынков, которые не остановят работу, будут строго наказывать.

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Фото: Izmail.es

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