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Новости Одессы и Одесской области

У Подільську рятувальники почали дезінфікувати вулиці міста (фото)

У Подільську рятувальники почали дезінфікувати вулиці міста (фото)

На території  міста Подільська та Подільського району запроваджений комплекс жорстких карантинних протиепідемічних заходів згідно з регіональним планом, з метою запобігання поширенню захворювання серед мешканців.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Так, з 21 квітня персонал і пацієнти Подільської міської лікарні в обов’язковому порядку пройдуть лабораторне обстеження на COVID-19 методом ПЛР-діагностики.

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Одеській області залучені до проведення дезінфекції прилеглої території до Подільської міської лікарні, центральних вулиць, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, тощо. Крім того, буде проведена дезінфекція привокзальної площі та території прилеглої до міського ринку.

Для проведення обробки використовується спеціальний розчин.

Рятувальники Одещини вкотре закликають громадян суворо дотримуватись карантинних заходів, не ризикувати власним здоров’я і життям та берегти оточуючих від небезпеки.

Фото: ДСНС

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