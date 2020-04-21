Мир на карантине: одесситы, живущие за границей, рассказали, как у них проходит изоляция

Коронавирус шагает по планете. Где-то карантин ввели раньше, где-то позже. Украинцы восприняли вынужденные ограничения неоднозначно. Одни поддерживают введение строгих правил, другие — кивают на опыт других стран и считают, что вирус нельзя победить строгими запретами. Мы решили узнать, как проходит карантин в разных странах и на всех континентах, тем более, что спросить есть у кого – у наших “рассеянных по всему миру одесситов”. Начнем с Европы.

Швеция

Ольга Верба, Норрчёпинг

Швеция – одна из немногих стран Европы, которая не сидит на карантине, хотя некоторые ограничения введены и там. В середине марта здесь закрыли границы, а в некоторых районах страны отменен междугородный общественный транспорт. Мы поговорили с одесситкой Ольгой Вербой, которая уже восемь лет живет в Швеции. Она домохозяйка и воспитывает с мужем троих детей.

Насколько сложная ситуация в стране?

На сегодня в Швеции 14777 заболевших (население Швеции более 10 млн). Примерно половина всех случаев зафиксирована в Стокгольме.

В нашей коммуне Остерготлан (район, если перевести на украинские реалии) 1067 заболевших, 131 в больнице. Тесты делают только тем, кого госпитализируют, а госпитализируют, только если ты уже почти при смерти.

Ограничения и штрафы

Нельзя посещать дома престарелых, а они здесь очень популярны. В 95% старички доживают свой век именно там. Кажется, этот запрет единственный, нарушение которого влечет штраф.

Введен запрет на публичные встречи, если количество собравшихся превышает 50 человек. Поэтому даже церкви перешли в режим онлайн.

Университеты, гимназии и старшую школу перевели на дистанционное обучение, но при этом в младшей школе оставили обязательное посещение, если ребенок здоров. Кстати, медсестрам запрещено сообщать родителям о количестве заболевших в школе. Детские сады также работают. Думаю, причина в том, что власти боятся: если малыши останутся дома, то с ними останутся и медики/полицейские/пожарные.

Детские секции работают через одну, решение принимает руководитель. Например, балет и бассейн у моих детей не отменили, но заключительный концерт балетной школы в конце мая решили не устраивать.

Кафе, рестораны и магазины открыты, только сократилось время их работы.

Как мы проводим время на карантине

Среднего сына перестала водить в садик, но старшая дочка (у нее подготовительный класс, даже не первый) обязана ходить в школу. Уже сейчас начинают приходить “письма счастья” из школы, что если дети здоровы и не посещают занятия, будет отправлена заявка в социальные службы для выяснения обстоятельств.

Польша

Александр Шевченко, Краков

Александр – студент, сейчас работает над диссертацией. Он решил не покидать соседнюю Польшу по нескольким причинам: во-первых, его смутили огромные очереди на границе. Во-вторых, у него имеется медицинская страховка, и он считает, что условия в польских больницах на порядок лучше, чем в украинских. К тому же, с самого начала, говорит Александр, была информация о том, что украинские граждане смогут рассчитывать на медицинскую помощь, даже если их страховка истекла.

Ограничения и штрафы

Нельзя собираться больше двух на улице и вообще, выходы на улицу разрешены только в неотложных целях – в магазин, аптеку и т.д. С 16 апреля нужно закрывать лица — не обязательно масками, можно, к примеру, шарфом. О штрафах не знаю, единственное что могу сказать, что штраф за открытое лицо не предусмотрен, т.е. запрет есть, прописанного наказания нет. Не исключаю, что наказание ограничится замечанием, хотя пробовать не собираюсь.

О панике

В первые дни карантина скупали крупы, макароны, туалетную бумагу и т.п., потом ситуация успокоилась. Паники нет. Люди привыкли к новому режиму и в основном сидят дома. Улицы ощутимо опустели.

Как я провожу время на карантине?

Пишу диссертацию, статьи, смотрю фильмы, прохожу онлайн-занятия.

Когда планируется выход из карантина?

С 20 апреля открыли “зелёные зоны” для прогулок – парки, леса и т.д.

Думаю, возвращение к нормальной жизни будет постепенным.

Ограничения будут снимать шаг за шагом до лета.

Италия

Алла Вавилова, Рим

Алла Вавилова уже была героиней одного из наших материалов.

Мы связались с ней снова, чтобы узнать, как обстоят дела в одной из самых эпидемиологично неблагополучных стран Европы.

Ограничения и штрафы

Правила строгие: за нарушение режима карантина — штраф от 250 до 5000 евро (например, за выход из дома без важной причины). За коммерческую деятельность, за обман полиции (просто гуляете, а полиции сказали, что идете к врачу) — могут посадить в тюрьму минимум на 3 месяца.

В масках и перчатках все стали ходить с 11 или 12 марта. У магазинов – очереди. Может зайти один человек из семьи. Хотя это и не проверяется. А среди покупателей есть и такие, кто хочет пройти без очереди либо возвращаются по три раза. Работники супермаркетов контролируют вход и выход, соблюдается дистанция и у кассы, пока один не оплатит и не выйдет из магазина, следующий не выкладывает товар на ленту.

Ну и как же без бюрократии? Чтобы выйти из дома, лучше иметь при себе заполненный бланк специальной декларации. В нем вы указываете причину выхода из дома – работа, поход в аптеку, супермаркет или экстренная ситуация со здоровьем. Бланки декларации меняются настолько часто, что нужно потрудиться, чтоб найти финальную версию. Одни говорят, что этот бланк выдаст полиция, одни печатают, а мы пишем вручную, так как у нас нет принтера. Всегда лучше быть подготовленным.

Насколько сложная ситуация вокруг вас?

Изначально бары были открыты, все бурно обсуждали ситуацию. До Рима паника начала доходить в начале марта, и тогда на полках супермаркетов пропали консервированные нут и чечевица. Позже к этим продуктам подтянулись мука и яйца. А несколько дней назад я заметила, что корицы тоже нет. Это потому что все пекут пироги дома. Но в это же время есть все свежие овощи, салаты, мясо и свежая рыба. Магазины работают каждый день.

Паника – это раскупленные консервы, мука, яйца и моцарелла. В Италии никто не закупался туалетной бумагой. А еще вырос спрос на беговые дорожки, сейчас они по заоблачным ценам.

В первую неделю карантина по всей стране итальянцы «включили креатив» и стали петь, танцевать и веселиться. Интернет шумел видеороликами, но это продлилось недолго. Когда число погибших стало расти, организаторы флешмобов как-то притихли.

Ситуация неопределенная, число зараженных то падает, то растет. Тем не менее, есть люди, которые выходят на пробежки, прогулки вокруг дома. Но как можно насладиться прогулкой, если на вас маска? Уж лучше посидеть у открытого окна, либо выйти на балкон.

У многих, потерявших близких, нет возможности попрощаться, так как запрещены похороны.

Как вы проводите время на карантине?

Теперь даты в календаре не имеют особого значения, есть только утро, день и вечер. Во время карантина деревья на улице распустились, птицы стали петь громче, а воздух стал чище. Сначала было сложно, но ко всему привыкаешь. Во время пребывания дома главное — соблюдать режим, привычным он уже не будет, но это повод его перепридумать. Зарядка, разбор гардероба, просмотр фильмов, чтение. Одна из прочитанных книг на карантине – “Город женщин” Элизабет Гилберт — очень меня переключила и впечатлила.

А вообще, мы планируем переезд. Так что сейчас собираем вещи и ждем конца апреля, когда закончится контракт, чтоб мы могли переехать. Поэтому времяпровождение далеко от отдыха – нужно упаковать очень многое, и при этом не захламить квартиру коробками. Муж стал работать дома еще с начала марта, еще до официального объявления карантина по всей стране. Я не работаю, так как моя недавняя работа администратором в салоне красоты потеряла смысл из-за карантина. Дистанцию в метр в ресторанах, барах, парикмахерских сложно соблюдать из-за специфики бизнеса, так что неизвестно, как и когда будет возобновлена работа в этих сферах.

Когда у вас планируется выход из карантина?

На данный момент карантин продлили до 4 мая, но в этот день не все смогут начать работу. Ведь есть множество бизнесов, где дистанции в 1 или 1,5 метра сложно соблюдать. Мне кажется, что из самоизоляции мы выйдем еще не скоро, но переоценка ценностей уже случилась. Многие сумели начать работать онлайн, учебные заведения переключились на дистанционное обучение.

Ситуация еще раз показывает, что для счастья человека нужно немного – прогулки, общение, вкусная еда и здоровье. Какой бы сложной ни была изоляция, она нам на благо и так будет не всегда. Не стоит об этом забывать.

Германия

Ирина Яковлева, Берлин

Ирина Яковлева, PR-менеджер немецкой общественной организации, рассказала, как сейчас живется в одном из самых либеральных европейских городов.

Ограничения и штрафы

В Берлине, по сравнению с другими европейскими столицами, правила карантина довольно либеральные. Работает весь транспорт, выход из дома не ограничивается, носить с собой документы не нужно. Можно заниматься спортом, а в парках не только бегать, но и сидеть на скамейках, отдыхать на траве. Главное – соблюдать дистанцию и собираться не больше двух тем, кто вместе не живет. Соблюдаются ли правила, сказать сложно. Сейчас прекрасная погода, и в парках очень много людей. Но это ведь само по себе не нарушение. Есть компании и по три, и по четыре человека. Одна ли эта семья или это нарушители карантина – никто не спрашивает. В парках ездят полицейские машины. Я не видела, чтобы полицейские подходили к компаниям и выясняли, живут ли они вместе, или почему молодые мамы не держат дистанцию, общаясь друг с другом, пока их дети играют в песочнице. Если почитать социальные сети, то многие дисциплинированные берлинцы сетуют на то, что их соседи и знакомые не соблюдают карантин.

В масках в транспорте и на улице – меньшинство, но это и не обязательное требование. У меня, например, маски нет.

Кофейни и рестораны работают в режиме «на вынос». Кофе с собой можно взять везде. В магазинах очереди – все соблюдают дистанцию.

Предусмотрены разные штрафные санкции для физических и юридических лиц. Например, если соберется компания больше двух человек, то штраф может составить от 50 до 1000 евро. А если, скажем, откроется спортивный клуб, то предприятие заплатит от 1000 до 10 000 евро.

Насколько сложная ситуация вокруг вас?

За статистикой я не очень слежу. Судя по тому, что происходит на улицах, в магазинах, парках, ситуация далеко не критическая.

Как вы проводите время на карантине?

Работаю из дома, хотя некоторые мои коллеги работают в офисе. Бегаю, гуляю, занимаюсь спортом в парке или дома, онлайн. Хожу в магазин. Вот недавно пекла паски к празднику. В магазинах, наконец, появилась мука. В первые недели карантина ее было не найти.

Когда у вас планируется выход из карантина?

Сложно сказать. На следующей неделе откроются магазины, площадь которых не превышает 800 кв.м, но к ним будут строгие требования по дистанции и гигиене. Постепенно, с 4 мая, будут открываться школы, в первую очередь – старшие классы. Опять-таки, должны соблюдаться строгие правила. Все остальные ограничения остаются в силе. Уже понятно, что массовые мероприятия – спортивные, музыкальные — не состоятся до конца лета.

Фото из личного архива спикеров

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