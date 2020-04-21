Защититься от вируса: все о масках в вопросах и ответах

В последнее время слова «коронавирус», «пандемия» и «карантин» прочно вошли в нашу жизнь. Если бы только слова… Вся жизнь перевернулась: мы ограничены в передвижении, а выходя из дому, должны иметь при себе паспорт и надевать средства индивидуальной защиты. Кстати, с последними возникает много вопросов и неясностей. Попробуем разъяснить.

Защищает ли маска от коронавируса?

Коронавирусная инфекция передается двумя путями. Во-первых, это капли, которые вылетают при кашле и чихании. Они довольно быстро опускаются вниз – но если заканчивают свой путь на слизистых оболочках другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом за нее взялись вы – и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.

Если вы здоровый человек и находитесь среди больных, медицинская маска может уменьшить ваш риск заразиться. Впрочем, полной защиты она не гарантирует. А вот от заражения через соприкосновение с загрязненной поверхностью она точно не убережет. Именно поэтому медики настоятельно советуют тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком и даже носить перчатки в общественных местах.

Как правильно надевать и носить маску?

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения:

– помойте руки перед тем как надевать маску;

– поверните ее правильной стороной к лицу (обычно она белая);

– приложите маску и согните проволоку так, чтобы она плотно прилегала к носу;

– зацепите резинки за уши и расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот;

– когда носите маску, не трогайте ее;

– снимите маску за резинку или тесемку;

– заверните ее в пластиковый пакет, а затем выбросьте в мусорное ведро;

– тщательно обработайте руки антисептиком или помойте с мылом.

Можно ли надевать медицинскую маску дважды?

Нет. Одноразовая медицинская маска предназначена только для однократного использования.

Мало того, ее необходимо менять каждые два часа. А если она становится влажной, менять ее нужно сразу, не дожидаясь отведенных двух часов.

Можно ли носить маски из марли и ткани?

Современные маски делают из нетканых материалов, которые помогают задерживать капли, но при этом позволяют дышать. Маски из ткани и марли могут задерживать небольшие капли, но пропускать большие.

Вместе с тем Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что при всех недостатках тканевых масок их можно использовать, когда ничего другого нет. Тканевую маску, которая должна быть сложена не менее чем в шесть слоев, обязательно надо стирать в горячей воде после каждого применения и проглаживать с обеих сторон. Ватно-марлевые маски нельзя использовать более одного раза, так как после стирки они будут непригодны к использованию.

Поможет ли респиратор?

Респиратор лучше, чем маска, защитит от вируса человека, который его носит. Респиратор хорошо фиксируется на лице, и воздух, который вдыхается, проходит через фильтр. Воздух, который выдыхается, уже не фильтруется, то есть респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека.

«Работают» респираторы дольше, чем маски: они защищают в течение 6-8 часов. Но тоже являются одноразовыми.

Считается, что респираторы должны носить только медики и люди, тесно контактирующие с больными. Так, респиратор FFP2 может уберечь от вирусов на 90%, FFP3 – на 98%.

К слову, в таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами, носить такие респираторы не рекомендуется.

Фото: Фокус

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