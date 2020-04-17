Хроники коронавируса: рынки, храмы на карантине и ограничение работы транспорта

Спрашивали – овечаем: какие перчатки помогут уберечься от коронавируса и где их найти? Чтобы избежать заражения коронавирусом, кроме масок, рекомендуют носить стерильные перчатки. Но если использовать перчатки неправильно, они не принесут никакой пользы. По мнению вирусологов и врачей, перчатки помогают только в том случае, если их регулярно менять, обрабатывать или мыть так же тщательно, как и руки. ПОДРОБНЕЕ

Защита от эпидемии по-одесски: в зоне риска – медики Если недавно всплеск коронавируса в Украине эксперты предполагали в середине апреля, то сегодня пик инфицирования ожидают после Пасхи. Число заболевших неуклонно растет. В группе риска – медики, призванные спасать жизни людей. Насколько защищены от инфицирования COVID-19 врачи, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ