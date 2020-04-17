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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: рынки, храмы на карантине и ограничение работы транспорта

Хроники коронавируса: рынки, храмы на карантине и ограничение работы транспорта

По состоянию на вечер 17 апреля в Украине подтверждено 4 662 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 125 летальных, а выздоровевших – 246. В Одесской области подтвердили 97 случаев заражения.

  • Одесситов зовут поучаствовать в автобогослужении. Необычный формат пасхального богослужения предложили в Одесской Народной Церкви. Детали по ссылке…
  • Известная одесситка стала героиней мультфильма о коронавирусе. Одесская теннисистка с мировым именем Даяна Ястремская перевоплотилась в мультяшного персонажа. Детали по ссылке…
  • Израиль предоставит въезд и сопровождение представителям различных церквей, чтобы они могли стать свидетелями “чуда” и доставить Благодатный огонь в свои страны. Детали по ссылке…
  • Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве несколько десятков верующих заразились коронавируса церквях и храмах. Детали по ссылке…
  • В области на Пасху закрывают рынки и храмы, а в Одессе все продолжает работать. Детали по ссылке…

 

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