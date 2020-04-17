Недотримання правил карантину: в Україні багато вірян заразилися коронавірусом саме у церкві

Через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі кілька десятків вірян заразилися коронавірусом церквах та храмах.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ “Коронавірус_інфо”.

У Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря. За тиждень там уже двоє монахів померли, а Лавру рішенням столичної влади закрито на карантин.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священик контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3-му місці за кількістю захворювань.

У Мукачевому 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, заразила не менше 19 осіб. Жінка з температурою два дні поспіль ходила у Свято-Михайлівський собор і співала в церковному хорі.

На Миколаївщині COVID-19 підхопили двоє осіб. Як з’ясувалося, вони відвідували спільні богослужіння, на яких були також присутні дві інфіковані жінки, які їх і заразили.

Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак цього року заради власної безпеки і безпеки ближніх необхідно утриматися від візитів до церкви й залишитися двома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору.

Редакція сайту “Одесская жизнь” закликає читачів у першу чергу подбати про здоров’я Ваше та Ваших ближніх. Будьте уважні, дотримуйтеся правил карантину – не покидайте будинок без нагальної потреби. У іншому разі дотримуйтеся дистанції у 1,5-2 метри, носіть захисну маску, рукавички та не забувайте змінювати їх щодві години.

Заразитись можуть люди будь-якого віку, тому всі мають дотримуватись заходів захисту від вірусу. Літні люди та хворі на хронічні захворювання перебувають в зоні підвищеного ризику.

Фото: 24 Канал

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