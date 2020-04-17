Пандемія коронавірусу: як в Україну доставлять Благодатний вогонь?

У суботу, 18 квітня, Ізраїль надасть в’їзд та супровід представникам різних церков, щоб вони могли стати свідками “дива” та доставити Благодатний вогонь у свої країни.

Про це повідомляє видання Israel Today.

Десятиліттями Благодатний вогонь доставляли безпосередньо з Ізраїлю в різні православні християнські країни, такі як Україна, Греція, Болгарія, Румунія та Вірменія. Незважаючи на пандемію коронавірусу, у єврейській державі вирішили, що цьогоріч традицію не скасовуватимуть.

На початку квітня Ізраїль видав спеціальні вказівки церквам та країнам, які бажають взяти у цьому участь, привезти додому частину Святого Вогню.

Делегації з відповідних країн полетять до Ізраїлю, але повинні будуть залишатися у своїх літаках. Представники відповідних церков, які наразі знаходяться в Ізраїлі, візьмуть участь у заході, а потім принесуть частину Святого вогню до літаків делегацій із супроводом ізраїльської поліції.

Раніше Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбудеться з обмеженою кількістю учасників через пандемію коронавірусу.

Фото: Israel Today

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