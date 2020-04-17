Одесситов зовут поучаствовать в автобогослужении

Необычный формат пасхального богослужения предложили в Одесской Народной Церкви.
Об этом сообщил настоятель церкви Денис Сердиченко на странице в Facebook.
Богослужение состоится 19 апреля на парковке в сквере Гамова.
Там ждут автомобилистов на личном транспорте.
Не выходя из машины, они смогут поучаствовать в пасхальном богослужении. При этом прихожанам предлагают использовать функции машины для проведения службы.
Так, например, вместо “аминь” можно будет помигать светом дальних фар или посигналить. А вместо аплодисментов включить “аварийку”.
На сцене у храма будут исполнять христианские гимны, пастырь произнесет хвалу и прославление. При этом водителям нельзя будет выходить из салона авто.
Верующим нужно иметь при себе средства защиты и антисептик.
Парковка будет открыта с 19.00. Специально обученные распорядители помогут занять свое место.
В 20.00 стартует автобогослужение.
Для тех, кто не сможет приехать на своем авто, проведут трансляцию онлайн в Facebook.
Фото: Одесская Народная Церковь
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