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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов зовут поучаствовать в автобогослужении

Одесситов зовут поучаствовать в автобогослужении

Необычный формат пасхального богослужения предложили в Одесской Народной Церкви.

Об этом сообщил настоятель церкви Денис Сердиченко на странице в Facebook.

Богослужение состоится 19 апреля на парковке в сквере Гамова.

Там ждут автомобилистов на личном транспорте.

Не выходя из машины, они смогут поучаствовать в пасхальном богослужении. При этом прихожанам предлагают использовать функции машины для проведения службы.

Так, например, вместо “аминь” можно будет помигать светом дальних фар или посигналить. А вместо аплодисментов включить “аварийку”.

На сцене у храма будут исполнять христианские гимны, пастырь произнесет хвалу и прославление. При этом водителям нельзя будет выходить из салона авто.

Верующим нужно иметь при себе средства защиты и антисептик.

Парковка будет открыта с 19.00. Специально обученные распорядители помогут занять свое место.

В 20.00 стартует автобогослужение.

Для тех, кто не сможет приехать на своем авто, проведут трансляцию онлайн в Facebook.

Фото: Одесская Народная Церковь

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