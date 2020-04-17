Известная одесситка стала героиней мультфильма о коронавирусе (видео)

Образ второй ракетки Украины и 25-й в мире использовали для того, чтобы донести до зрителей, как вести себя во время пандемии.

Видео опубликовали в сети от имени фонда Даяны Ястремской. Оно называется “Дія проти пандемії “.

В частности, спортсменка в мультипликационном ролике рассказывает о том, что нужно мыть руки, пользоваться антисептиком и не ходить на улицу без крайней нужды.

Фото, видео: Фонд Даяны Ястремской

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