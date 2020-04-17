Транспорт в Одессе на Пасху будет ходить по-другому: что изменится (видеокомментарий)

Одесская комиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС рекомендовала профильному ведомству ограничить работу транспорта в праздники.

Об этом шла речь на заседании комиссии.

В итоге департамент транспорта прислушался к рекомендациям и принял решение изменить движение в пасхальные дни. Речь идет о наступающих выходных – субботе 18 апреля и воскресенье 19-го.

Так, в ведомстве постановили отменить все рейсы общественного транспорта после 22.00. До 5 утра уехать на маршрутке, троллейбусе или трамвае будет нельзя.

Днем по городу пустят транспорта на 30% меньше, чем накануне.

Иными словами, с 13.00 субботы до 6.00 понедельника 21 апреля транспорт будет ходить с перерывом в 20-25 минут.

При этом он продолжит курсировать в специальном режиме. Это значит, что проехать, прежде всего, смогут владельцы спецпропусков.

Отметим, что количество людей в салоне не должно превышать число сидячих мест. Без маски в транспортное средство не пустят.

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Фото: Деловая Одесса

Видео: Думская,1

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