В области на Пасху закрывают рынки и храмы, а в Одессе все продолжает работать

Областные и городские власти по-разному видят исполнение противоэпидемиологических мер. Так, в то время как в области закрываются храмы и рынки, в городе продолжают работать рынки, базары и культовые сооружения.

Об этом сообщает издание «Думская».

По решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на Пасху будет усилен противоэпидемиологический режим. Сразу отметим, что в Одессе все продолжает работать рынки и храмы можно будет посещать.

Но областные власти начали вводить определённые меры по предотвращению распространения вируса.

Балтская ОТГ ввела строгий санитарный режим: торговые точки, супермаркеты и прочие продовольственные магазины будут усиленно дезинфицировать и увеличивать время для обслуживания клиентов.

Помимо этого, все продовольственные рынки закроют, а с вчерашнего дня до 21 апреля будут закрыты все храмы, независимо от епархии или конфессии. Однако пасхальные куличи священнослужители смогут освятить по месту проживания верующих или же на заводах.

При всем этом в ОТГ требуют соблюдать дистанцию уже не в 1,5 мера, а не менее 2 метра.

В Подольске закрывать храмы не будут. Но попасть туда прихожане все равно не смогут, ведь во время противоэпидемиологического режима в храме может находиться только двое людей – священнослужители.

А вот рынки закроют в субботу с 13:00. Горожан просят вообще воздержаться от пребывания в общественных местах до утра понедельника.

Савранский, Ананьевский и Лиманский районы закрыли не только рынки, но и кладбища, для минимизации пребывания жителей в людных местах. Власти этих районов пытались ввести даже т.н. комендантский час, но полиция отказалась его исполнять. Нет законных оснований для введения такого режима, поэтому правоохранители, со своей стороны, могут только порекомендовать оставаться дома.

В храмах Лиманского района можно будет находиться только группе из 10 человек.

Власти Белгород-Днестровского тоже только лишь ограничили допуск в храм, но не закрывали религиозные здания полностью. Также в городе закрыт рынок «Ассорти».

В Измаильском районе тоже ограничились только рекомендациями – никаких запретов.

В Черноморске 25-26 апреля будут закрыты кладбища. В другие дни посещать кладбища можно при соблюдении необходимых мер безопасности и наличии средств индивидуальной защиты.

Фото: УНІАН

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