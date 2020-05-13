Хроники коронавируса: протест маршрутчиков и открытия музеев

По состоянию на вечер 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 439 летальных, а выздоровевших – 3 716. В Одесской области подтвердили 680 случаев заражения.
- Одесситы осветили небо во время акции СтопКультурныйКарантин. Небо на площади у Дюка и в Аркадии осветили мощные прожекторы.
- Одесская инфекционная больница закупит тест-системы для иммуноферментной диагностики COVID-19. Тендер размещен на сайте DOZORRO.
- Водители маршруток из Одесской области собрались возле Одесской облгосадминистрации и провели акцию, требуя разрешить им работать.
- Сегодня часть больниц или отделений перепрофилированы, плановые операции приостановлены, но беременность и роды никак нельзя отменить. Поэтому разработан специальный алгоритм приема рожениц.
- Одесский Музей контрабанды, который расположен в на ул. Екатерининской, 6, уже вышел из двухмесячного карантина и приглашает на бесплатные экскурсии. Живые, настоящие!
- Дом-музей имени Н. К. Рериха постепенно выходит из карантина. Работники музея снова приглашают одесситов познать философию востока и окунуться в атмосферу таинств через репродукцию работ художника и философа-мистика — Николая Рериха.