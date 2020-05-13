Хроники коронавируса: протест маршрутчиков и открытия музеев

Философия востока: музей Рериха в Одессе ждет посетителей Дом-музей имени Н. К. Рериха постепенно выходит из карантина. Работники музея снова приглашают одесситов познать философию востока и окунуться в атмосферу таинств через репродукцию работ художника и философа-мистика — Николая Рериха. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: снижение заболеваемости и продление карантина По состоянию на вечер 12 мая в Украине подтверждено 16 023 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 425 летальных, а выздоровевших – 3 373. В Одесской области подтвердили 653 случая заражения. ПОДРОБНЕЕ