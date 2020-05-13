Философия востока: музей Рериха в Одессе ждет посетителей

Дом-музей имени Н. К. Рериха постепенно выходит из карантина. Работники музея снова приглашают одесситов познать философию востока и окунуться в атмосферу таинств через репродукцию работ художника и философа-мистика — Николая Рериха.
В постоянной экспозиции музея также представлены полотна ученика Николая Рериха —художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого и его сына Святослава Рериха. Кроме этого, в выставочных залах можно увидеть работы современных одесских, украинских и зарубежных художников. Гармонично дополняют экспозицию музея коллекция природных минералов и изделия из хрупкого фаянса.
Адрес: улица Большая Арнаутская, 47.
Время работы — с 10.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Вход свободный.
Внимание!
Вход в музей осуществляется только в масочном режиме.
Фото: YouTube