Философия востока: музей Рериха в Одессе ждет посетителей

Дом-музей имени Н. К. Рериха постепенно выходит из карантина. Работники музея снова приглашают одесситов познать философию востока и окунуться в атмосферу таинств через репродукцию работ художника и философа-мистика — Николая Рериха.

В постоянной экспозиции музея также представлены полотна ученика Николая Рериха —художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого и его сына Святослава Рериха. Кроме этого, в выставочных залах можно увидеть работы современных одесских, украинских и зарубежных художников. Гармонично дополняют экспозицию музея коллекция природных минералов и изделия из хрупкого фаянса.

Адрес: улица Большая Арнаутская, 47.

Время работы — с 10.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Вход свободный.

Внимание!

Вход в музей осуществляется только в масочном режиме.

Фото: YouTube

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.