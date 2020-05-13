Одесситы осветили небо во время акции СтопКультурныйКарантин (фото)

Вечером 12 мая небо на площади у Дюка и в Аркадии осветили мощные прожекторы. Так Одесситы присоединились к акции #стопкультурнийкарантин.

Всего в акции приняли участие 20 городов Украины. С 22:00 до 24:00 в ночное небо Киева, Харькова, Львова, Винницы, Черкасс, Одессы и других городов были направлены световые лучи прожекторов.

Так представители креативной индустрии и культурные деятели пытались привлечь внимание общества и правительства к проблемам культуры. По мнению организаторов, во время карантина культура оказалась отчаянных условиях: закрыто большинство учреждений культуры, не проводятся концерты и выставки, не работают театры. Участники акции требуют от правительства представить план выхода культурной сферы из карантина.

Фото: aleksandr_niyaka, Instagram

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