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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Музей контрабанды “откарантинил” и приглашает на “живые” бесплатные экскурсии

Одесский Музей контрабанды “откарантинил” и приглашает на “живые” бесплатные экскурсии

Одесса оживает. Одесский Музей контрабанды, который расположен в на ул. Екатерининской, 6, уже вышел из двухмесячного карантина и приглашает на бесплатные экскурсии. Живые, настоящие! Об этом создатель и глава Музея контрабанды Александр Отдельнов рассказал корреспонденту «Одесской жизни».

— Музей не работал два месяца, и вот теперь мы открыли двери для посетителей — конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Вы снова можете окунуться в увлекательнейший мир истории контрабанды. В дни больших праздников — Дня вышиванки и Международного дня музеев — мы собираемся провести для всех желающих бесплатные экскурсии по нашему музею. Они будут проводиться два дня — 17 и 18 мая, с 11 до 19 часов. Очень хочется подарить
людям хорошее настроение! — говорит Александр Отдельнов.

Почему в начале экспозиции Музея вас встречает скелет в клетке? Где, когда и как прятали контрабанду? Как через одесский порт пытались вывезти ожерелье императрицы Екатерины стоимостью в 2 миллиона 672 тысячи долларов?.. Об этом и многом-многом другом вам расскажут (и покажут!) в Одесском музее контрабанды, который, к счастью, уже «откарантинил».

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