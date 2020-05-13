Как проходят роды в период коронавируса и медреформы: полная изоляция и помощь “в пакете”

Появление на свет ребенка – радостное событие. Но пандемия COVID-19 диктует свои правила и для него. Сегодня часть больниц или отделений перепрофилированы, плановые операции приостановлены, но беременность и роды никак нельзя отменить. Поэтому разработан специальный алгоритм приема рожениц. По приказу департамента, прежде чем ехать в роддом, скорая отвозит их в инфекционную больницу для прохождения теста. Женщин, у которых положительный результат направляют в роддом №2. Об этом и многом другом мы узнали, побывав в Одесском областном роддоме.

Коридор безопасности

В среднем врачи в Областном роддоме принимают 250 малышей в месяц. В период пандемии численность рожениц уменьшилась до 200. Здесь есть спецоборудование для разного рода осложнений. Сюда привозят женщин со всего региона. В случае, когда роженицы сами обращаются в роддом, также разработан специальный алгоритм приема.

– У нас разработан специальный маршрут. Роженицу опрашивают по домофону: контактировала ли она с заболевшими, есть ли температура и так далее. Если все хорошо, она проходит внутрь роддома, если у нее выявлены признаки ОРВИ, ее просят пройти к другому входу. Там женщина попадает в изолированную палату, где и будет находится, пока не придет результат ее анализа. Если количество заболевших растет, у нас подготовлены дополнительные палаты для содержания таких рожениц, – объяснил медицинский директор акушерства и гинекологии, заведующий перинатальным центром Игорь Рязанцев.

Медработники посещают роженицу в изоляторе уже в спецодежде. В случае необходимости, в этой зоне есть индивидуальный родзал с аппаратом ИВЛ. При выходе медработники проходят дезинфекцию, а потом попадают в палату для переодевания. Она оснащена душем и даже постелями для отдыха медперсонала.

Роддом обеспечен всем необходимым: защитные костюмы, респираторные маски, бахилы и защитные щитки. Медики утверждают, если правильно надевать и снимать защитные костюмы, опасность заражения минимальна.

Родовые пакеты не покрывают стоимость родов

С 1 апреля – на втором этапе медреформы, – минздрав анонсировал, что роды будут бесплатными. По новым правилам за них будет платить Национальная служба здоровья. Там просчитали, что на стандартные роды расходуется порядка 8136 грн., в случае осложнений предусмотрено – выделят 12 000 грн. А помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях – 29 679 грн. А вот доктора с этими расчетами не согласны.

– Во-первых, в пакет входят лекарства только из Нацперечня. В нем, например, нет перчаток, марли, пеленок, пупочного зажима и мочевого катетера. Поэтому и в стандартные пакеты их тоже не учитывали. Не учитывается, что все осложненные роды разные. Также, в НСЗУ не учли ряд процедур, которые делают женщине после родов. Врач, за одни такие роды, в лучшем случае, получит 10%, а может и того меньше. А ведь есть еще и персонал, который обслуживает рожениц, им тоже надо оплачивать труд. Денег за прошлый месяц мы еще не получали, поэтому пока не понятно, как это будет работать, – делится современными реалиями акушер-гинеколог Игорь Рязанцев.

Медучереждению своими силами удалось собирать 30 родильных пакетов, чтобы 1 апреля все-таки выполнить обещание правительства. Вместе с этим роддом профинансировали из бюджета. На эти средства были закуплены дорогостоящие препараты, которые используют, например, в случае кровотечения. Ими больница сейчас обеспечена в полном объеме.

Врачи – заложники ситуации

Заведующий перинатальным центром утверждает, что, если роженица не платежеспособна, ее в полном объеме обеспечат всем необходимым. Те, кто могут, оплачивают роды частично или полностью. В любом случае – без помощи никого не оставят.

Об этом нам удалось поинтересоваться у непосредственных участниц событий – рожениц, которые уже выписались из роддома. Виктория Балбан рассказывает, что очень довольна роддомом.

– У меня была возможность, и я оплатила роды. Это мои вторые роды тут. Я же вижу, что врачи ничего не суют себе в карман, а финансирования на всех не хватает. Что касается пандемии, было немного страшно рожать в это время, но у меня прекрасный врач, который максимально дал понять, что я в надежных руках, – рассказала молодая мама.

Ее мнение не разделяет Марина Петрочан. Девушка попала в больницу по скорой, и малыш появился на свет на 7-м месяце.

– После суток, как привезла скорая, мне стало хуже, уже стало понятно, что будут преждевременные роды. Тогда меня позвали и начали спрашивать, есть ли у меня деньги, что, мол, надо оплатить 5 тысяч гривен за роды. Я сказала, что это большие деньги для нашей семьи. Тогда услышала: «А как ты собиралась рожать?». Сразу поменялось отношение врача, она стала меньше внимания уделять мне. Хорошо, что к ребенку все равно относились с душой. Я пролежала в больнице почти месяц, переживаний, что заболею не было, за ребенка боялась, – поделилась впечатлениями мамочка Марина.

Так бывает, когда наверху людям обещают перечень бесплатных услуг, которые на местах не могут обеспечить в полной мере. В таких случаях врачи, по сути, оказываются заложниками ситуации.

А как в других роддомах Одессы?

Первыми наличие родовых пакетов анонсировали в Одесском городском роддоме №1. Но сделать это было нелегко.

– Нам постоянно звонили люди, спрашивали, когда будет бесплатная помощь. Мы с нашей командой, продумали, как можем закупить все необходимое. Часть денег заработал роддом, часть денег добавили из фондов. НСЗУ начали перечислять средства только с 15 числа, а мы уже были подготовлены, – рассказывает главврач роддома №1 Ирина Головатюк-Юзефпольская. – Что касается пакетов, это своеобразный кейс, куда входит перечень необходимых при родах материалов, который стоит 8 гривен. Конечно, они не учитывают всех нюансов, ведь обычные роды отличаются от кесарево сечения, поэтому и стоить они должны по-разному.

А вот прием рожениц сегодня проходит под особым контролем. Доктора, по словам главврача, обеспечены защитой.

– На входе роженицам измеряют температуру. На период карантина запрещены посещения родственников, но больше всего наших девочек расстраивает, что запретили партнерские роды. Они пользуются у нас успехом, – рассказала Ирина Головатюк-Юзефпольская.

При этом, за период карантина рожениц в первом роддоме меньше не стало.

Что нужно знать о правилах родов при карантине?

• Попасть на консультацию к гинекологу, у которого беременная стоит на учете, сейчас можно только по записи и по острой необходимости.

• С собой в роддом можно принести свои вещи, но они должны быть упакованы герметично. Чтобы персонал роддома в приемном покое смог все продезинфицировать.

• Для рожениц из группы риска (с катаральными явлениями, на карантине после контакта с носителем COVID-19 и т.д.) есть отдельный родзал со входом с улицы.

• Средств для защиты и дезинфекции в роддоме достаточно и хватит еще надолго.

• Посещения родственников и партнерские роды сейчас запрещены. Торжественной выписки тоже пока нет.

• Если у мамы подтвержденный диагноз COVID-19, с новорожденным их разделят на 2 недели. Карантин.

• ВОЗ не рекомендует в ближайшие полгода планирование беременности и зачатие.

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