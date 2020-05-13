Хроники коронавируса: в Одессе закупят тесты для определения антител

Одесская инфекционная больница закупит тест-системы для иммуноферментной диагностики COVID-19. Об этом сообщает на сайт Одесского горсовета. Тендер размещен на сайте DOZORRO.

В сообщении говорится, что «иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить наличие антител в крови. Определение иммуноглобулина M позволяет выявить больных в острой стадии заболевания. Наличие иммуноглобулина G говорит о том, что человек переболел COVID-19, даже если заболевание протекало бессимптомно. Обнаружение IgA антител позволяет выявлять заболевших COVID-19 с первых дней инфицирования, то есть до появления симптомов».

В городской «инфекционке» Одессы есть собственная иммуноферментная лаборатория, которая позволяет проводить такую диагностику. В первую очередь ИФА-тестами продиагностируют медиков городских опорных больниц по COVID-19.

Фото: из свободных источников.

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