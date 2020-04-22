Хроники коронавируса: продление карантина и инфицированные дети

По состоянию на вечер 22 апреля в Украине подтверждено 6 592 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 174 летальных, а выздоровевших – 424. В Одесской области подтвердили 148 случаев заражения.
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