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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: продление карантина и инфицированные дети

Хроники коронавируса: продление карантина и инфицированные дети

По состоянию на вечер 22 апреля в Украине подтверждено 6 592 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 174 летальных, а выздоровевших – 424. В Одесской области подтвердили 148 случаев заражения.

  • В этом году школьники будут заканчивать учебный год не совсем в обычных условиях. Даже несмотря на предполагаемое окончание карантина, проводить выпускные в Министерстве образования и науки не рекомендуют. Детали по ссылке…
  • Одесский астролог Олег Евтушенко на своей странице в Facebook проанализировал ситуацию с распространением вируса и рассказал, что говорят о ней звезды. Детали по ссылке…
  • В Килийской ОТГ лабораторно зафиксировали коронавирус у ребенка, которому не исполнилось еще и года. Детали по ссылке…
  • Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая. Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 апреля. Детали по ссылке…

 

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