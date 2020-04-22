Хроники коронавируса: продление карантина и инфицированные дети

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Одесский астролог рассказал о коронавирусе: что нас ждет? Одесский астролог Олег Евтушенко на своей странице в Facebook проанализировал ситуацию с распространением вируса и рассказал, что говорят о ней звезды. ПОДРОБНЕЕ