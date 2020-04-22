Коронавирус: в Одесской области подхватил инфекцию 10-месячный малыш

В Килийской ОТГ лабораторно зафиксировали коронавирус у ребенка, которому не исполнилось еще и года.

Об этом сообщает bessarabiaua.media со ссылкой на комментарий главы ОТГ Павла Бойченко.

По его данным, маленький пациент живет в селе Шевченково. Ему около десяти месяцев.

В Килийском центре первичной медпомощи уточнили, что мальчик находится дома на изоляции.

Заболевание у него протекает в легкой форме. За малышом наблюдает семейный врач.

Известно, что ребенок приходится внуком одному из заболевших ранее жителей села Шевченково.

Напомним, по данным ОГА, к 10.00 23 апреля в Одесской области зарегистрирован 151 случай заболевания за весь период эпидемии. Десятеро пациентов – дети. Двое из них уже выздоровели.

В Килийской ОТГ с начала эпидемии подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19.

Фото: Focus

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