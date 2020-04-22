В Одесі ринки та кладовища закриють, а поминальні дні перенесуть

Про це йдеться у рішенні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міської ради.

Заборона діятиме до скасування відповідних заборон та обмежень, передбачених протоколом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 17 квітня та протоколом комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації від 14 квітня 2020 року № 13.

Також комісія постановила перенести поминальні дні після Великодня і вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка відбудеться 6 червня.

Департаменту міського господарства Одеської міської ради, комунальному підприємству «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради спільно з Головним управлінням національної поліції в Одеській області забезпечити обмеження доступу до кладовищ.

Фото: Одесская жизнь

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