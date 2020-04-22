Одесский астролог рассказал о коронавирусе: что нас ждет?

Одесский астролог Олег Евтушенко на своей странице в Facebook проанализировал ситуацию с распространением вируса и рассказал, что говорят о ней звезды.

В частности, руководитель Народного Астрологического Университета предупредил о еще одной волне эпидемии, после которой все пойдет на спад.

По словам Олега Евтушенко, для анализа ситуации он взял фактическую эпидемиологическую обстановку в стране и астрологические показатели за март и апрель.

Астролог уточнил, что модель анализа экспериментальна, а ее эффективность будет понятна чуть позже.

– Следующая волна эпидемии ожидается в конце апреля с 28 числа, – рассказал Олег Евтушенко. – А продлится она до 12 мая с вероятным пиком 7-8 мая. Если так и произойдет, то далее, исходя из результатов, которые показывает эта модель, ожидается положительная динамика развития ситуации. Другими словами, активность эпидемии пойдет на спад.

Следующий всплеск астролог прогнозирует в конце ноября – начале декабря. Но, по его словам, это может быть и обычный грипп или другая инфекция.

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Фото: соцсети Олега Евтушенко

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