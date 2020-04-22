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Новости Одессы и Одесской области

Экзамены по графику и “табу” на выпускные: как школьники Одессы закончат нынешний учебный год?

Экзамены по графику и “табу” на выпускные: как школьники Одессы закончат нынешний учебный год?

В этом году школьники будут заканчивать учебный год не совсем в обычных условиях. Даже несмотря на предполагаемое окончание карантина, проводить выпускные в Министерстве образования и науки не рекомендуют. Также в МОН рекомендуют провести итоговые оценки с помощью онлайн-технологий. Ведь из-за карантина Минобразования уже отменило государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов.

– С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

Также в Министерстве составили два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании в зависимости от того, как долго продлится карантин.

Если карантин закончится в начале июня, то уже в июне может состояться пробное ВНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО.
Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.
Кроме того, в Министерстве обратили внимание, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года.

О последних звонках

По словам директора Департамента образования Елены Буйневич, проведение последних звонков будет зависеть от даты отмены карантина. “Если карантин отменят в середине мая, то торжества могут остаться. Но они точно не будут в привычном формате, — отмечает чиновник.

Фото: Днепр Час

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