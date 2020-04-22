Офіційно: Уряд продовжив карантин до 11 травня

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, як підкреслив Міністр охорони здоров’я, постановою Уряду затверджується Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи, а саме: включення осіб, які перебувають на самоізоляції, у додаток Міністерства цифрової трансформації “Дія”.

Фото: Слово і діло

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