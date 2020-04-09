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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: помощь пенсионерам и онлайн-уроки для медиков

Хроники коронавируса: помощь пенсионерам и онлайн-уроки для медиков

По состоянию на вечер 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 57 летальных, а выздоровевших – 45. В Одесской области подтвердили 51 случай заражения.

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