Коронавирус: сколько доплатят борющимся с пандемией медикам в Одесском регионе?

Медработники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат обязательные доплаты.
Об этом стало известно на заседании облсовета 9 апреля.
В среднем все врачи, которых привлекли к этому процессу, могут рассчитывать в среднем на плюс десять тысяч к зарплате. Таким образом, оклад медработников составит от 15 до 30 тыс. грн.
Для этих целей из облбюджета выделили 28,8 млн грн. Надбавки, по предварительной информации, положены 3316 медиков в Одессе и области.
Кроме того, известно, что сотрудникам опорных больниц первой волны добавят 200% от оклада с учетом доплат и отработанных часов. В частности, медикам в Дунайской и центральной лечебницах в Измаиле, а также одесского областного клинического центра.
Врачам одесской инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской больниц выплатят 100% от полагающегося оклада – с учетом доплат и бонусов за переработку.
Фото: s.048.ua
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