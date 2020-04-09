Коронавирус: сколько доплатят борющимся с пандемией медикам в Одесском регионе?

Об этом стало известно на заседании облсовета 9 апреля.

В среднем все врачи, которых привлекли к этому процессу, могут рассчитывать в среднем на плюс десять тысяч к зарплате. Таким образом, оклад медработников составит от 15 до 30 тыс. грн.

Для этих целей из облбюджета выделили 28,8 млн грн. Надбавки, по предварительной информации, положены 3316 медиков в Одессе и области.

Кроме того, известно, что сотрудникам опорных больниц первой волны добавят 200% от оклада с учетом доплат и отработанных часов. В частности, медикам в Дунайской и центральной лечебницах в Измаиле, а также одесского областного клинического центра.

Врачам одесской инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской больниц выплатят 100% от полагающегося оклада – с учетом доплат и бонусов за переработку.

Фото: s.048.ua

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