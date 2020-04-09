fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: сколько доплатят борющимся с пандемией медикам в Одесском регионе?

Коронавирус: сколько доплатят борющимся с пандемией медикам в Одесском регионе?

Медработники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат обязательные доплаты.

Об этом стало известно на заседании облсовета 9 апреля.

В среднем все врачи, которых привлекли к этому процессу, могут рассчитывать в среднем на плюс десять тысяч к зарплате. Таким образом, оклад медработников составит от 15 до 30 тыс. грн.

Для этих целей из облбюджета выделили 28,8 млн грн. Надбавки, по предварительной информации, положены 3316 медиков в Одессе и области.

Кроме того, известно, что сотрудникам опорных больниц первой волны добавят 200% от оклада с учетом доплат и отработанных часов. В частности, медикам в Дунайской и центральной лечебницах в Измаиле, а также одесского областного клинического центра.

Врачам одесской инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской больниц выплатят 100% от полагающегося оклада – с учетом доплат и бонусов за переработку.

Фото: s.048.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить