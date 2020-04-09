У медзакладах Одеси в наявності є понад 52 тисячі медичних масок

Також у наявності є близько 20000 захисних респіраторів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Одеський міський Центр невідкладної медичної допомоги отримав 30 000 медичних масок, придбаних за кошти держбюджету.

Крім того, цього тижня до міських медзакладів Одеси надійшли 4400 медичних масок і 1500 респіраторів, куплених за кошти міського бюджету.

Наразі в міських медзакладах Одеси є в наявності понад 52000 медичних масок, очікується поставка ще 10600. Також у наявності є близько 20000 захисних респіраторів.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!