Послаблення карантину не буде: у МОЗ стверджують, що українці мають залишатись вдома

Пік коронавірусу в Україні ще не настав.

Про це пише Telegram-канал МОЗ Коронавірус_Інфо.

Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня.

В Україні не така стрімка динаміка захворювання на COVID-19, як в інших країнах. Однак спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще зарано.

Послаблення карантину не буде найближчим часом

Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома.

До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи.

Фото: 24 канал

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