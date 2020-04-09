Зеленський ініціював онлайн-уроки для лікарів, щоб навчити їх користуватися апаратами ШВЛ

Навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

– Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко, – зазначив Володимир Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.

Нагадаємо, в Одесу закупили 8 апаратів штучної вентиляції легень.

Фото: ОМР

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