В период пандемии одесская мэрия выдает помощь пенсионерам: куда обращаться?

Сегодня помощь от мэрии в виде продуктовых наборов получили жители Суворовского района.

Об этом корреспонденту “Одесской Жизни”, рассказал один из жителей дома по улице Марсельской. Расскажем куда обращаться за продуктовыми наборами пенсионерам, которые еще не успели их получить.

Кому и чем помогут?

По информации пресс-службы Одесского горсовета на сегодняшний день практически завершена передача продуктовых наборов многодетным семьям.

Помощь также получают одесситы, в числе которых:

лица, достигшие 80 лет;

лица, нуждающиеся в постороннем уходе;

люди с инвалидностью, а также подопечные территориальных центров социального обслуживания и семьи.

Так, сегодня, продуктовый набор получила пенсионерка Ирина Демьянова, проживающая на улице Марсельской. В него вошли:

рис (1кг.);

чай (1 уп.);

сахар (1 кг.);

соль (1.5 кг.);

лимон (1шт.);

овсянка (1 кг.);

макароны (1кг.);

пшеничная каша (1кг.);

туалетная бумага (1рул.),

подсолнечное масло (1 бут.).

Кроме того, набор содержал памятку пенсионерам, как вести себя в период пандемии и куда обращаться в случае обнаружения симптомов простудных заболеваний.

Как получить продуктовый набор?

На сегодняшний день в списки на продуктовые наборы включены 11374 человека.

Для включения в базу данных людей, нуждающихся в поддержке города, а также при желании оказать помощь можно обратиться на “горячую линию” мэрии 15-35 и по телефонам территориальных центров:

– Приморский район – (048) 740-75-25;

– Малиновский район – (048) 705-54-77, (048) 705-54-78;

– Суворовский район – (048) 758-03-60;

– Киевский район – 765-07-87, 765-69-95, 765-69-52.

Опорные пункты работают в каждом районе Одессы:

Киевский район – улица Варненская, 7б;

Приморский район – Новый рынок и улица Толстого, 7;

Суворовский район – улица Черноморского казачества, 18 и улица Добровольского, 120 а.

Отметим, к оказанию помощи подключились Ассоциация предпринимателей, общественные организации, а также производители продуктов питания.

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