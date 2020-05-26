Хроники коронавируса: подготовка к открытию садиков и больные врачи

Что и как будет работать после карантина или как уберечься от заражения? Украина выходит из карантина. Мы будем понемногу возвращаться к нормальной жизни, к привычному распорядку дня и ритму. Это станет возможно после открытия и запуска ряда социальных и общественных учреждений. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: адаптивный карантин в Одессе и открытие детских садов По состоянию на вечер 22 мая в Украине подтверждено 20 148 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 588 летальных, а выздоровевших – 6 585. В Одесской области подтвердили 814 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ