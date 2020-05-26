Хроники коронавируса: подготовка к открытию садиков и больные врачи

По состоянию на вечер 26 мая в Украине подтверждено 21 584 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 644 летальных, а выздоровевших – 7 575. В Одесской области подтвердили 842 случая заражения.
- После послабления карантина многие горожане смогли снова выйти на работу. По этой причине весьма актуальным стал вопрос об открытии детских садов.
- В Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай “святой водой” – теперь их уволят.
- В МОЗ объяснили, почему среди инфицированных COVID-19 каждый пятый – медик.
- Когда одесситы смогут отправить детей в летние лагеря и полноценно сходить в ресторан. Открытие детских лагерей возможно на последнем этапе выхода из карантина, чтобы риск коронавирусной инфекции был максимально низкий.
- В общественном месте была без документов. В Одессе женщина заплатит 17 тыс грн за нарушение карантина.
- Сейчас Одесская область на 12 месте в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. За время с 15 по 26 мая область переместилась на 4 позиции ниже.