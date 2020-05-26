У громадському місці без документів: в Одесі жінка заплатить 17 тис грн за порушення карантину

Це рішення ще може бути оскаржене впродовж десяти днів.

Про це повідомляє пресслужба Приморського районного суду.

Приморський районний суд м. Одеси розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності жінки 1992 року народження відповідно до статті 44-3 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення за порушення правил щодо карантину людей.

Відповідно до адміністративних матеріалів, 29 квітня о 00.30, правопорушниця перебувала в громадському місці без документів, що посвідчують особу, тим самим порушив п.16 Постанови КМУ № 255 від 02.04.2020р.

Вчинення даного адміністративного правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого статті 44-3 КУпАП, та призначити йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень та судового збору на користь держави в розмірі 420,40 гривень.

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