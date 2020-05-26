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Новости Одессы и Одесской области

В МОЗ объяснили, почему среди инфицированных COVID-19 каждый пятый – медик

В МОЗ объяснили, почему среди инфицированных COVID-19 каждый пятый – медик

Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медработников объясняется тем, что медицинская система Украины была не готова к эпидемии. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, Максим Степанов сказал: «К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавируса, то есть 4111 медиков – больны коронавирусной болезнью. Это случилось из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной – определялось уже в разгаре эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов».

Кроме этого, министр отметил, что сейчас кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, необходимо также обеспечить трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, корые используют медики при лечении инфекционных болезней.

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