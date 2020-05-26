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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай “святой водой” – теперь их уволят

В Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай “святой водой” – теперь их уволят

В понедельник, 25 мая, трое коммунальщиков КП «Одесгорэлектротранс» провели «дезинфекцию» трамвая, выплескивая руками неизвестную жидкость из ведра на пол вагона. При этом почти все сидячие места в трамвае были заняты.

На попытки пассажиров сделать «дезинфекторам» замечание, один из них заявил, что это якобы «святая вода», которую он взял на Соборке.

На действия своих сотрудников очень жестко отреагировало руководство «Одесгорэлектротранса», заявившее на странице перевозчика в Facebok, что сотрудники будут уволены, а руководство трамвайного депо будет наказано.

Видео: Думская

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