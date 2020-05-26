Когда одесситы смогут отправить детей в летние лагеря и полноценно сходить в ресторан

Открытие детских лагерей возможно на последнем этапе выхода из карантина, чтобы риск коронавирусной инфекции был максимально низкий. МОЗ заранее предоставит рекомендации относительно условий открытия и деятельности этих детских учреждений. Об этом сообщает МОЗ.

Кроме того, в ведомстве заявили, что полноценная работа ресторанов и заведений общественного питания возможна только с 10 июня: «Минздрав с пониманием относится к предпринимателям, но эпидемиологическая ситуация пока не позволяет сделать это раньше».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.