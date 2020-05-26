Как будут работать детские сады в Одессе с 1 июня: отвечаем на сложные вопросы

После послабления карантина многие горожане смогли снова выйти на работу. По этой причине весьма актуальным стал вопрос об открытии детских садов – работающим родителям обычно не с кем оставлять детей. В Министерстве здравоохранения открыть детские дошкольные учреждения разрешили только в тех городах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. И одесские детские сады уже готовятся принять детей с первого дня лета.

На самые злободневные вопросы о новых правилах и режиме работы дошкольных учреждений нам ответила директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

– Когда и на каких условиях откроют детские сады?

Детские сады в Одессе работают с 25 мая, но пока там идет подготовка, а детей начнут принимать уже с 1 июня. Для посещения ребенком дошкольного учреждения, обоим родителям придется предоставить справки с работы. Также, родителям нужно подготовить справку о состоянии ребенка.

Каждое утро детей и сотрудников будет осматривать медсестра. Воспитанников будем принимать только при наличии справки от семейного врача о благополучном эпидокружении.

– Это правда, что всем будут измерять температуру и нужно носить маски сотрудникам и детям?

Планируется, что по утрам воспитатели и нянечки будут принимать малышей возле детского сада, измерять температуру бесконтактным термометром. Ими обещают укомплектовать все детские сады города до 1 июня.

В течение дня контролировать температуру будут каждые четыре часа. Весь персонал должен находиться на рабочем месте в масках, дети — нет.

Отмечу, что большую часть времени воспитанники будут проводить на воздухе и родители должны это учитывать.

Протокол поведения персонала с детьми утверждается, а перед принятием детей в сады сотрудники пройдут необходимое обучение.

– Кого из сотрудников допустят к работе?

С 1 июня на работу выйдут только те сотрудники детских садов, которые не находятся в группе риска заражения вирусом. По словам Елены Буйневич заменить воспитателей в возрасте 60+ рассчитывают с помощью педвузов и техникумов.

– А кто будет готовить для детей еду?

Действительно, проблема оказалась не только в воспитателях, но и поварах. До 1 июня мы закроем все вакансии, которые у нас есть ввиду того, что группы будут неполные. Мы проводим замену этих людей. К нам подключаются педагогический университет и техникум, который выпускает поваров.

КСТАТИ: Заведующая одного из детских садов Одессы рассказала, что детские сады уже передали в Департамент образования списки воспитателей из группы риска. Она говорит, что на сегодняшний день детские сады обеспечены необходимыми средствами защиты и дезсредствами на две недели работы детского сада. Что касается тестирования сотрудников на вирус, по словам заведующей детского сада, горсовет обещал провести их за свой счет.

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