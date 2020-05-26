Одесская область опустилась на 12 место в статистике заболеваемости COVID-19

Сейчас Одесская область на 12 месте в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. За время с 15 по 26 мая область переместилась на 4 позиции ниже.

В целом статистика по областям Украины такая:

Черновицкая область – 3101 случай;

м. Киев – 2710 случаев;

Ровенская область – 1475 случаев;

Киевская область – 1458 случаев;

Львовская область – 1405 случаев;

Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

Тернопольская область – 1124 случая;

Закарпатская область – 1092 случая;

Харьковская область – 930 случаев;

Винницкая область – 910 случаев;

Днепропетровская область – 895 случаев;

Одесская область – 842 случая;

Волынская область – 805 случаев;

Житомирская область – 647 случаев;

Кировоградская область – 482 случая;

Запорожская область – 416 случаев;

Черкасская область – 392 случая;

Хмельницкая область – 370 случаев;

Николаевская область – 281 случай;

Полтавская область – 267 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Донецкая область – 155 случаев;

Черниговская область – 134 случая;

Луганская область – 44 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

За последние сутки в Украине проведено 9653 тестов методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (45 случаев), в Ровенской области (41 случай) и в Киеве (51 случай).

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