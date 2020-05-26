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Новости Одессы и Одесской области

Одесская область опустилась на 12 место в статистике заболеваемости COVID-19

Одесская область опустилась на 12 место в статистике заболеваемости COVID-19

Сейчас Одесская область на 12 месте в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. За время с 15 по 26 мая область переместилась на 4 позиции ниже.

В целом статистика по областям Украины такая:

  • Черновицкая область – 3101 случай;
  • м. Киев – 2710 случаев;
  • Ровенская область – 1475 случаев;
  • Киевская область – 1458 случаев;
  • Львовская область – 1405 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
  • Тернопольская область – 1124 случая;
  • Закарпатская область – 1092 случая;
  • Харьковская область – 930 случаев;
  • Винницкая область – 910 случаев;
  • Днепропетровская область – 895 случаев;
  • Одесская область – 842 случая;
  • Волынская область – 805 случаев;
  • Житомирская область – 647 случаев;
  • Кировоградская область – 482 случая;
  • Запорожская область – 416 случаев;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Хмельницкая область – 370 случаев;
  • Николаевская область – 281 случай;
  • Полтавская область – 267 случаев;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Донецкая область – 155 случаев;
  • Черниговская область – 134 случая;
  • Луганская область – 44 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

За последние сутки в Украине проведено 9653 тестов методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (45 случаев), в Ровенской области (41 случай) и в Киеве (51 случай).

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