Одесская область опустилась на 12 место в статистике заболеваемости COVID-19

Сейчас Одесская область на 12 месте в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. За время с 15 по 26 мая область переместилась на 4 позиции ниже.
В целом статистика по областям Украины такая:
- Черновицкая область – 3101 случай;
- м. Киев – 2710 случаев;
- Ровенская область – 1475 случаев;
- Киевская область – 1458 случаев;
- Львовская область – 1405 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
- Тернопольская область – 1124 случая;
- Закарпатская область – 1092 случая;
- Харьковская область – 930 случаев;
- Винницкая область – 910 случаев;
- Днепропетровская область – 895 случаев;
- Одесская область – 842 случая;
- Волынская область – 805 случаев;
- Житомирская область – 647 случаев;
- Кировоградская область – 482 случая;
- Запорожская область – 416 случаев;
- Черкасская область – 392 случая;
- Хмельницкая область – 370 случаев;
- Николаевская область – 281 случай;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Черниговская область – 134 случая;
- Луганская область – 44 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
За последние сутки в Украине проведено 9653 тестов методом ПЦР. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (45 случаев), в Ровенской области (41 случай) и в Киеве (51 случай).