Хроники коронавируса: открытие рынков и количество бракосочетаний

Ситуация с коронавирусом в Азии очень неоднородна: часть стран сразу приняли жесткие меры, не допустили распространения болезни и сейчас уже осторожно начали выход из карантина. Но в других странах кривая заболевших упорно ползет вверх. Есть и такие территории, которые вирус практически не затронул. Наше виртуальное путешествие продолжается — на связи одесситы в Арабских Эмиратах, Индонезии и Израиле.

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