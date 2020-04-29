Хроники коронавируса: открытие рынков и количество бракосочетаний

По состоянию на вечер 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 250 летальных, а выздоровевших – 1 103. В Одесской области подтвердили 261 случаев заражения.
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- Все еще очень малолюдный центр Одессы видоизменяется, словно призывая закончить поскорее весь «этот карантинный офигизм». В центре города людей по-прежнему очень мало. Детали по ссылке…
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Так, в Рени предприниматели пришли к стенам райадминистрации, чтобы выразить протест против закрытия местного базара. Детали по ссылке…
- По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, уже завтра возобновить работу смогут 872 продовольственных рынка. Детали по ссылке…
- Одесситы рассказали как им живется в изоляции в странах Азии. Ситуация с коронавирусом в Азии очень неоднородна: часть стран сразу приняли жесткие меры, не допустили распространения болезни и сейчас уже осторожно начали выход из карантина. Детали по ссылке…