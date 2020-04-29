fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: открытие рынков и количество бракосочетаний

Хроники коронавируса: открытие рынков и количество бракосочетаний

По состоянию на вечер 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 250 летальных, а выздоровевших – 1 103. В Одесской области подтвердили 261 случаев заражения.

  • Во время карантина в Одесском регионе разводятся реже, чем вступают в брак. Желающие вступить в брак – это люди, возрастом от 16 до 73 лет.  Детали по ссылке…
  • Все еще очень малолюдный центр Одессы видоизменяется, словно призывая закончить поскорее весь «этот карантинный офигизм». В центре города людей по-прежнему очень мало. Детали по ссылке…
  • Кабмин разрешил работу продовольственных рынков во время карантина. Основным условием работы продовольственных рынков определили решение соответствующего территориального органа Держпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований. Детали по ссылке…
  • В Одесском регионе продолжаются карантинные страсти вокруг ситуации с рынками.
    Так, в Рени предприниматели пришли к стенам райадминистрации, чтобы выразить протест против закрытия местного базара. Детали по ссылке…
  • По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, уже завтра возобновить работу смогут 872 продовольственных рынка. Детали по ссылке…
  • Одесситы рассказали как им живется в изоляции в странах Азии. Ситуация с коронавирусом в Азии очень неоднородна: часть стран сразу приняли жесткие меры, не допустили распространения болезни и сейчас уже осторожно начали выход из карантина. Детали по ссылке…

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить