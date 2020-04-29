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Температурний скринінг і дезінфекція: за яких умов працюватимуть продовольчі ринки?

Температурний скринінг і дезінфекція: за яких умов працюватимуть продовольчі ринки?

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, вже завтра відновити роботу зможуть 872 продовольчих ринки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Головний державний санітарний лікар України розробив та затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів протидії коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі на ринках:

• наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;
• допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);
• проходження безконтактного температурного скринінгу;
• наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
• кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, – не більше одного на 10 кв. м торговельної площі;
• відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);
• проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;
• відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;
• забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;
• агропродовольчі ринки зобов’язуються дотримуватися вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню COVID-19 та оперативного усунення порушень.

На Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено здійснення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог, а також обов’язкова присутність не менше двох інспекторів протягом всього часу його роботи.

Фото: Одесская жизнь

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