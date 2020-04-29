Температурний скринінг і дезінфекція: за яких умов працюватимуть продовольчі ринки?

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Головний державний санітарний лікар України розробив та затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів протидії коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі на ринках:

• наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;

• допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);

• проходження безконтактного температурного скринінгу;

• наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;

• кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, – не більше одного на 10 кв. м торговельної площі;

• відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);

• проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;

• відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

• забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;

• агропродовольчі ринки зобов’язуються дотримуватися вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню COVID-19 та оперативного усунення порушень.

На Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено здійснення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог, а також обов’язкова присутність не менше двох інспекторів протягом всього часу його роботи.

Фото: Одесская жизнь

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