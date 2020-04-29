fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Во время карантина в Одесском регионе разводятся реже, чем вступают в брак

Во время карантина в Одесском регионе разводятся реже, чем вступают в брак

Одесситы в карантин женятся не так часто, как раньше, в докарантинные времена.

Но в целом свадеб больше, чем разводов.

Об этом свидетельствует статистика местного департамента юстиции, передает Odessa.online.

Так, с 12 марта по 21 апреля в РАГСы было подано 46 заявлений на регистрацию брака и 12 на развод.

Желающие вступить в брак – это люди, возрастом от 16 до 73 лет. Подававшие заявки на развод – одесситы от 22 до 69 лет.

Также известно, что за время карантина, по состоянию на 9 апреля, в Одесской области вступило в брак 513 пар, 156 семей подало на развод. Такие данные в департаменте юстиции предоставили УСИ.

Подать заявление в карантин можно онлайн, перейдя по ссылке. Накануне росписи следует предварительно записаться по телефону.

Читайте также: 

В Одессе молодоженов поженили, несмотря на эпидемию

Фото: Odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить