Во время карантина в Одесском регионе разводятся реже, чем вступают в брак

Одесситы в карантин женятся не так часто, как раньше, в докарантинные времена.

Но в целом свадеб больше, чем разводов.

Об этом свидетельствует статистика местного департамента юстиции, передает Odessa.online.

Так, с 12 марта по 21 апреля в РАГСы было подано 46 заявлений на регистрацию брака и 12 на развод.

Желающие вступить в брак – это люди, возрастом от 16 до 73 лет. Подававшие заявки на развод – одесситы от 22 до 69 лет.

Также известно, что за время карантина, по состоянию на 9 апреля, в Одесской области вступило в брак 513 пар, 156 семей подало на развод. Такие данные в департаменте юстиции предоставили УСИ.

Подать заявление в карантин можно онлайн, перейдя по ссылке. Накануне росписи следует предварительно записаться по телефону.

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Фото: Odessa.online

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