Одесса предмайско-карантинная: Оперный за оградительной лентой, художники на Соборке и ожившие фонтаны (фото)

Мы все еще на карантине, а тем временем весна уже вовсю властвует в городе. Все еще очень малолюдный центр Одессы видоизменяется, словно призывая закончить поскорее весь «этот карантинный офигизм».
В центре города людей по-прежнему очень мало. Особенно пугающе выглядят те улицы, ни которых по дороге не встретился «вообще никто». Ну а там, где кто-то есть, то картинка получается такая: все меньше людей в масках, если она есть, то обычно на подбородке, и вообще масочный режим соблюдают, в основном, пожилые люди. И да, то там, то сям встречается на асфальте «новый городской мусор»: некоторые граждане упорно бросают использованные маски на дорогу.
Где-то улицы пустынны, где-то отмечается оживление. На Соборке появились художники со своими работами, их, правда, очень немного. Ряд «прикладников» по-прежнему пуст. Мега-детская площадка на Соборной площади уже без ограждения и без строгого предупреждения. Правда, и без людей. Ну а на привычном месте шахматистов-шашистов — всего пара человек. Не играют. Рассуждают за «корону и мировой экономический кризис».
— Осталось одно развлечение в городе — стаканчик кофе на вынос, — услышала от девушки по дороге.
Да, это и в самом деле так: кофе на вынос по-прежнему можно купить, причем, практически везде. Ну еще шаурму. Или зайти в ломбард. Правда, работают еще несколько кафешек с едой на вынос. И вот это «на вынос» каждый понимает по-своему: кто-то уходит со стаканчиком, кто-то присаживается здесь же. Посмотришь — вроде и нет никакого карантина.
Одесса уже приоделась во все «зеленое и цветущее». Центр города ожил фонтанами. Они запущены практически везде. Ну вот разве что кроме Театральной площади, где фонтанирует только знаменитая скульптурная композиция «Дети и лягушка».
Оперный театр вообще «украшен» оградительной лентой. Плитку рядом с Оперным театром в Пале-Рояле уже уложили, и теперь плиточники подбираются к самому Оперному.
На Дерибасовской — без особых изменений. Ну разве что стало немного больше людей прохаживаться по главной улице в ее довольно суровых (закрыто практически все) карантинных тонах. По-прежнему заметное оживление на Дерибасовской можно увидеть лишь там, где собираются курьеры.
Уже не отмечается, как это было совсем недавно, «мы вот тут бегом-бегом пробежим». Те, кто проходит по улицам, делает это теперь неспешно.
Между тем, на каждом шагу — щиты с предупреждением об опасности «всемирной заразы».
Некоторые арт-объекты по-прежнему в масках. Кто-то по этому поводу пошутил, что «наши памятники соблюдают масочный режим гораздо лучше, чем люди».
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