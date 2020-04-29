Одесса предмайско-карантинная: Оперный за оградительной лентой, художники на Соборке и ожившие фонтаны (фото)

Мы все еще на карантине, а тем временем весна уже вовсю властвует в городе. Все еще очень малолюдный центр Одессы видоизменяется, словно призывая закончить поскорее весь «этот карантинный офигизм».

В центре города людей по-прежнему очень мало. Особенно пугающе выглядят те улицы, ни которых по дороге не встретился «вообще никто». Ну а там, где кто-то есть, то картинка получается такая: все меньше людей в масках, если она есть, то обычно на подбородке, и вообще масочный режим соблюдают, в основном, пожилые люди. И да, то там, то сям встречается на асфальте «новый городской мусор»: некоторые граждане упорно бросают использованные маски на дорогу.

Где-то улицы пустынны, где-то отмечается оживление. На Соборке появились художники со своими работами, их, правда, очень немного. Ряд «прикладников» по-прежнему пуст. Мега-детская площадка на Соборной площади уже без ограждения и без строгого предупреждения. Правда, и без людей. Ну а на привычном месте шахматистов-шашистов — всего пара человек. Не играют. Рассуждают за «корону и мировой экономический кризис».

Вот так обстоят дела на Соборке. Вот так обстоят дела на Соборке. Вот так обстоят дела на Соборке. Вот так обстоят дела на Соборке.

— Осталось одно развлечение в городе — стаканчик кофе на вынос, — услышала от девушки по дороге.

Да, это и в самом деле так: кофе на вынос по-прежнему можно купить, причем, практически везде. Ну еще шаурму. Или зайти в ломбард. Правда, работают еще несколько кафешек с едой на вынос. И вот это «на вынос» каждый понимает по-своему: кто-то уходит со стаканчиком, кто-то присаживается здесь же. Посмотришь — вроде и нет никакого карантина.

Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить Кофе, шаурму и прочее на вынос по-прежнему можно купить

Одесса уже приоделась во все «зеленое и цветущее». Центр города ожил фонтанами. Они запущены практически везде. Ну вот разве что кроме Театральной площади, где фонтанирует только знаменитая скульптурная композиция «Дети и лягушка».

Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами. Центр города ожил фонтанами и цветами.

Оперный театр вообще «украшен» оградительной лентой. Плитку рядом с Оперным театром в Пале-Рояле уже уложили, и теперь плиточники подбираются к самому Оперному.

Возле Оперного стелят плитку, однако вход в сам театр закрыт красной лентой. Возле Оперного стелят плитку, однако вход в сам театр закрыт красной лентой. Возле Оперного стелят плитку, однако вход в сам театр закрыт красной лентой. Возле Оперного стелят плитку, однако вход в сам театр закрыт красной лентой. Возле Оперного стелят плитку, однако вход в сам театр закрыт красной лентой.

На Дерибасовской — без особых изменений. Ну разве что стало немного больше людей прохаживаться по главной улице в ее довольно суровых (закрыто практически все) карантинных тонах. По-прежнему заметное оживление на Дерибасовской можно увидеть лишь там, где собираются курьеры.

Уже не отмечается, как это было совсем недавно, «мы вот тут бегом-бегом пробежим». Те, кто проходит по улицам, делает это теперь неспешно.

Между тем, на каждом шагу — щиты с предупреждением об опасности «всемирной заразы».

Некоторые арт-объекты по-прежнему в масках. Кто-то по этому поводу пошутил, что «наши памятники соблюдают масочный режим гораздо лучше, чем люди».

Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить. Людей на улице до сих пор редко можно встретить.

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