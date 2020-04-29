Мир на карантине: одесситы рассказали как им живется в изоляции в странах Азии

Ситуация с коронавирусом в Азии очень неоднородна: часть стран сразу приняли жесткие меры, не допустили распространения болезни и сейчас уже осторожно начали выход из карантина. Но в других странах кривая заболевших упорно ползет вверх. Есть и такие территории, которые вирус практически не затронул. Наше виртуальное путешествие продолжается — на связи одесситы в Арабских Эмиратах, Индонезии и Израиле.

Мы уже писали как одесситы переживают карантин в Европе и странах Северной и Южной Америки.

Мария Сторожева, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Мария Сторожева с мужем восемь лет живут в Дубае, столице Арабских Эмиратов. Она – финансист, муж – повар су-шеф. Оба заняты в гостиничном бизнесе, который наиболее пострадал из-за введения карантина в стране. Мы поговорили с одесситами не только о том, как пережили карантин, но и как из него выходят в одном из самых богатых городов мира.

Об ограничениях и штрафах

Первые две недели у нас был очень строгий карантин. Нельзя было выходить из дома без специального разрешения, которое нужно было получать на официальном сайте полиции. Надо было обязательно указывать место куда ты едешь, причину и время. Выходить разрешалось максимум на 3 часа. Если ты писал, что едешь в магазин, тебе советовали сохранять чек, чтобы можно в случае чего предъявить доказательство покупки. Если выходил на улицу без разрешения, маски и перчаток – мог получить штраф около 1000-1500 дирхам (около 300$).

Несмотря на то, что тут живут люди разных национальностей и вероисповеданий, а значит и менталитетов, к коронавирусу все отнеслись очень серьезно. Есть правила и им надо следовать. Нарушителям выписывали штрафы или могли посадить в тюрьму. Например, в первый день карантина было оштрафовано около 100 человек. После этого случаев нарушений почти не было.

Насколько сложная ситуация вокруг вас?

Кризиса с продуктами и товарами у нас не было. В феврале люди повально скупали маски и санитайзеры, но потом эта паника прошла. Доставка продуктов с ближайших магазинов осуществлялась в течение часа.

Цены на продукты здесь мониторит государство. Если цену на продукт необоснованно завышают, то покупатель может пожаловаться на горячую линию и по этому поводу устраивают проверку. Во время карантина была такая история с луком. Насколько я знаю, поставщику выписали штраф.

Дубай — туристический город, то очень сильно из-за COVID-19 пострадал гостиничный бизнес. Многие отели закрылись и когда они заново откроются — неизвестно. Но со своей стороны государство пытается поддержать людей, которые потеряли работу: открыли специальный сайт с вакансиями на платформе Министерства труда. Нам повезло с работодателем и менеджмент отеля пытается сделать все возможное, чтобы сохранить бизнес и рабочие места.

Как вы проводите время в карантине?

Я финансист и у меня есть возможность работать удаленно, поэтому большую часть карантина я провожу в домашнем офисе. Муж – повар и ему конечно с удаленной работой было сложней, но он решил использовать это время для учебы и проходил мастер классы онлайн. Конечно же смотрим фильмы на Нетфликс и опять начали играть в настольные игры.

В Эмиратах многие компании быстро адаптировались под ситуацию. Например мой фитнес клуб организовал занятия в инстаграме и можно было их посещать в режиме онлайн. Дубайская опера организовала трансляцию концертов знаменитых пианистов. Все это было и есть в свободном доступе.

Когда планируется выход из карантина в вашем городе и в стране?

В данный момент Эмираты постепенно выходят из карантина. Опубликованы правила для бизнеса после послабления карантинных мер в которых четко расписан весь процесс работы.

С 25 апреля открылись торговые центры, в которых действуют следующие правила:

1. Весь персонал должен пройти тестирование на Covid-19

2. Персонал должен работать в масках и перчатках, которые нужно менять регулярно

3. Посетители (с 12 до 60 лет, детям и пожилым пока доступа нет) могут находиться только в масках и перчатках, соблюдая дистанцию

4. Проверка температуры на входе

5. Примерочные не работают

6. Санитарная обработка уборных после каждого входящего

7. Парковочные места сокращаются до 25%

8. Места в ресторанах торговых центров сокращаются до 25% с расстоянием между столами минимум 2 метра

С 26 апреля возобновил работу общественный транспорт.

С 27 апреля в офисах может работать не более 30% сотрудников. Остальные – удаленно.

24 апреля у нас начался большой праздник Рамадан – время, когда дарят подарки и собираются семьями для вечерней трапезы. Но несмотря на праздник мечети закрыты, а массовые молитвы и собрания запрещены. Палатки для ифтара на улице (трапеза после захода солнца) запрещены. Праздничные визиты разрешены только к близким родственникам и до 5 человек. Во время Рамадана очень популярна раздача бесплатных ужинов для бедных, но и она строго регламентирована.

Валерия Мара, Бали, Индонезия

Валерия уже несколько лет живет в Юго-Восточной Азии. У них с мужем небольшой бизнес по аренде домов в Таиланде. Также она создает медитативные группы для женщин, разрабатывает для них программы перезагрузки, помогает найти свой путь. На Бали она прилетела из Таиланда и планировала провести там три недели: немного переключиться и попутешествовать по побережью и… застряла в этом райском месте.

Острову повезло оказаться в числе наименее зараженных территорий во всей Азии. На 28 апреля на острове было зафиксировано 215 заболевших, из них 85 уже выздоровели, умерло четыре человека.

Об ограничениях и штрафах

На Бали все очень спокойно и свободно. Тут никого не заставляют сидеть дома и носить маски, а следовательно нет никаких штрафов. Хотя правильнее сказать, что может они и есть, но я с ними не сталкивалась. О вирусе напоминают лишь санитайзеры возле магазинов и дезинфекция мотоциклов и автомобилей на въездах в поселки, выборочная проверка температуры. Конечно, чем ближе к крупному городу, тем строже ограничения и контроль. А в маленьких поселках работают рынки, магазины и кафе.

Дороги открыты, передвижение свободное. С марта месяца я уже несколько раз переезжала внутри острова и ни с какими запретами не сталкивалась. А вот морские перевозки и авиасообщение закрыты до 1 июня.

Конечно, балийцы очень переживают за свой туристический бизнес. Помимо того, что нет туристов, не работают аттракционы, туристические достопримечательности, природные парки и официальные пляжи.

О ситуации вокруг

Почти все иностранные туристы уехали, остались лишь те, кто приезжает сюда жить на несколько месяцев: фрилансеры и дауншифтеры со всего мира. Для них, у кого виза была на исходе, правительство автоматически и бесплатно продлило ее срок до 30 июля.

Я вообще была настолько далека от новостей про вирус, что приехала в аэропорт на свой рейс 23 марта. Приезжаю, а там апокалиптическая картина: рассвет, пустой аэропорт и птицы поют.

Как я провожу время

Я наблюдаю. В пространстве витает еще один вирус – дестабилизация внутренней реальности. Лишение основ. Единственная стабильная основа – это ваш дух, ваше сердце. Все остальное перестраивается всегда и вечно.

Мейра Исензон, Тель-Авив, Израиль

Израиль – одна из первых стран, где стали вводить жесткие меры карантина не дожидаясь распространения вируса. Еще в начале марта были отменены праздничные мероприятия праздника Пурим. С середины марта все въезжающие должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Тогда же закрыли школы и многие магазины, а сотрудников госучреждений отправили в отпуск за свой счет. Кроме того, был введен строгий регламент выходов на улицу, а в конце марта введен комендантский час. Мейра Исензон со своим девятилетним сыном живут в Тель-Авиве уже пять лет и к мерам предосторожности относится с пониманием.

О штрафах и ограничениях

Ограничения были очень строгие. За прогулку могли оштрафовать на 5000 шекелей (1200 евро), за передвижение на автомобиле между городами с более, чем двумя пассажирами в машине, на 500 шекелей (120 евро). Все сидели дома. Конечно, нарушения тоже были. В новостях, правда, распространяли информацию, что все нарушители – это религиозные евреи. Но надо сказать честно – нарушали не только они.

С 12 апреля нам сделали послабления – можно выходить на короткие прогулки — 500 метров — от дома. Ношение масок в общественных местах – обязательное. Возобновил работу транспорт, но только до 8 вечера.

Есть категории людей, которые работают несмотря ни на что – это врачи, военные, люди, работающие со стариками – у них у всех были специальные разрешения и пропуск на транспорт.

О ситуации вокруг

Недавно у нас прошли акции протеста, их показывали в новостях по всему миру. Акции протеста были не против карантина, а против действий, вернее бездействия правительства в отношении малого бизнеса. Частным предпринимателям, а их в Израиле более 600 тысяч, запретили работать, но аренду и налоги никто не отменил. Люди не смогли достучаться до Премьера Нетаньяху другим способом и поехали в Иерусалим на акцию протеста. В результате правительство приняло ряд мер – отсрочили выплату налогов и приняли решение ослаблять карантинные меры для мелких предпринимателей. Подробностей я не знаю, так как не связана с малым бизнесом.

Мы действительно переносим карантин сложно – люди в Израиле активные и нам тяжело находиться все время дома.

28 апреля — День Независимости Израиля. Никаких мероприятий не проводится, транспорт снова не ходит. Но почти на всех балконах люди сами вывесили израильские флаги. Это очень показательно.

Занятия на карантине

Я на карантине продолжаю работать. Моя задача – ежедневное общение с бабушками и дедушками, проживающих в специальном жилом комплексе для пожилых людей. Они не могут сейчас выходить на улицу, поэтому мы полностью обеспечиваем их продуктами и всем необходимым. А еще, дарим цветы.

Мой сын-школьник учится онлайн, читает, играет в свое удовольствие компьютерные игры – сейчас его время!

О выходе из карантина

Несмотря на послабления, о которых я уже рассказала, полноценный выход, думаю, мы начнем после 15 мая.

Фото из личного архива героев

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