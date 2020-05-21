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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад

Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад

По состоянию на вечер 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 579 летальных, а выздоровевших – 6 227. В Одесской области подтвердили 806 случаев заражения.

  • В Одессе продолжают работать три городские мобильные бригады Центра неотложной медпомощи. Медики проводят Выездные обследования на COVID-19 с помощью экспресс-тестов, а также забор биоматериала для ПЦР-диагностики в пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции.
  • Как одесситам добраться на работу? Среди вариантов: на самокате, пешком и в маршрутке с закрытыми шторами.
  • Еще несколько месяцев, пока не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны исходить из карантина осторожно.

 

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