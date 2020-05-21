Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад

Хроники коронавируса: к кому в Одессе приедут мобильные бригады для проведения теста на COVID В Одессе продолжают работать три городские мобильные бригады Центра неотложной медпомощи. Медики проводят Выездные обследования на COVID-19 с помощью экспресс-тестов, а также забор биоматериала для ПЦР-диагностики в пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ