Хроники коронавируса: открытие детсадов и визиты мобильных бригад

По состоянию на вечер 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 579 летальных, а выздоровевших – 6 227. В Одесской области подтвердили 806 случаев заражения.
- Стало известно, сколько денег потратили в Одесской области на борьбу с коронавирусом и сколько сделали тестов.
- 22 мая Украина откроет 66 пунктов пропуска через границу. В какие страны можно поехать?
- В Одессе продолжают работать три городские мобильные бригады Центра неотложной медпомощи. Медики проводят Выездные обследования на COVID-19 с помощью экспресс-тестов, а также забор биоматериала для ПЦР-диагностики в пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции.
- В Одесской облгосадминистрации определились, как будет происходить в этом году ВНО и на каких условиях начнут работу детские сады.
- Как одесситам добраться на работу? Среди вариантов: на самокате, пешком и в маршрутке с закрытыми шторами.
- Еще несколько месяцев, пока не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны исходить из карантина осторожно.