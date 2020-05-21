Як на Одещині відбуватиметься ЗНО та відкриватимуть дитячі садочки?

В Одеській облдержадміністрації визначилися, як відбуватиметься цьогорічне ЗНО та на яких умовах розпочнуть роботу дитячі садочки.
Про це розповів очільник Одеської ОДА Максим Куций.
– Ми не зупинили освітній процес – ми адаптували програму до нових умов карантинних обмежень та почали масово використовувати технології дистанційної освіти. Тепер наші діти готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, – зазначив Куций.
Департамент освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації підготував рекомендації для навчальних закладів регіону, щоб ЗНО відбулося максимально комфортно та безпечно:
- Всі школи Одещини мають організувати для учнів додаткові консультації з предметів, які були обрані для проходження ЗНО.
- Навчальні заклади регіону мають подати перелік шкільних автобусів та маршрутів із підвезення учнів до пунктів ЗНО.
- Увесь транспорт оброблятиметься для дезінфекції після кожного рейсу.
- Пробне ЗНО відбудеться з 15 по 17 червня 2020 року. Усі деталі – на офіційних порталах МОН.
- Педагоги та діти мають бути забезпечені необхідною кількістю дезінфекційних засобів, захисних масок.
– Ми відкриємо дитячі садочки. Уже сьогодні розпочинаємо координацію поетапного забезпечення безпечних умов для дітей у навчальних закладах, – додав голова Одеської ОДА.
- У першу чергу групи будуть відкриті для батьків, які працюють.
- До закладу дозволяється приймати дітей, які не мають симптомів вірусної інфекції та мають довідку від сімейного лікаря про епідеміологічне оточення дитини.
- Передумовою повернення працівників до роботи має бути негативний ПЛР-тест на COVID-19 та відсутність будь-яких симптомів вірусної інфекції.
- Щодня у закладах вимірюватиметься температура як дітям, так і дорослим.
- Садочки мають бути забезпечені необхідною кількістю засобів для дезінфекції та ЗІЗ.