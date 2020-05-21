Як на Одещині відбуватиметься ЗНО та відкриватимуть дитячі садочки?

В Одеській облдержадміністрації визначилися, як відбуватиметься цьогорічне ЗНО та на яких умовах розпочнуть роботу дитячі садочки.

Про це розповів очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Ми не зупинили освітній процес – ми адаптували програму до нових умов карантинних обмежень та почали масово використовувати технології дистанційної освіти. Тепер наші діти готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, – зазначив Куций.

Департамент освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації підготував рекомендації для навчальних закладів регіону, щоб ЗНО відбулося максимально комфортно та безпечно:

Всі школи Одещини мають організувати для учнів додаткові консультації з предметів, які були обрані для проходження ЗНО.

Навчальні заклади регіону мають подати перелік шкільних автобусів та маршрутів із підвезення учнів до пунктів ЗНО.

Увесь транспорт оброблятиметься для дезінфекції після кожного рейсу.

Пробне ЗНО відбудеться з 15 по 17 червня 2020 року. Усі деталі – на офіційних порталах МОН

Педагоги та діти мають бути забезпечені необхідною кількістю дезінфекційних засобів, захисних масок.

– Ми відкриємо дитячі садочки. Уже сьогодні розпочинаємо координацію поетапного забезпечення безпечних умов для дітей у навчальних закладах, – додав голова Одеської ОДА.

У першу чергу групи будуть відкриті для батьків, які працюють.

До закладу дозволяється приймати дітей, які не мають симптомів вірусної інфекції та мають довідку від сімейного лікаря про епідеміологічне оточення дитини.

Передумовою повернення працівників до роботи має бути негативний ПЛР-тест на COVID-19 та відсутність будь-яких симптомів вірусної інфекції.

Щодня у закладах вимірюватиметься температура як дітям, так і дорослим.

Садочки мають бути забезпечені необхідною кількістю засобів для дезінфекції та ЗІЗ.

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