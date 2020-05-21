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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: к кому в Одессе приедут мобильные бригады для проведения теста на COVID

Хроники коронавируса: к кому в Одессе приедут мобильные бригады для проведения теста на COVID

В Одессе продолжают работать три городские мобильные бригады Центра неотложной медпомощи. Медики проводят Выездные обследования на COVID-19 с помощью экспресс-тестов, а также забор биоматериала для ПЦР-диагностики в пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

За время работы, с 6 апреля 2020 года, мобильные бригады Центра неотложной медпомощи обследовали 1031 пациента, в том числе людей, находящихся на обсервации в санатории «Куяльник». Мобильными бригадами проведено 527 экспресс-тестов на COVID-19 и взято 937 проб для ПЦР-диагностики. За последнюю неделю проведено 64 экспресс-теста и 154 забора биоматериалов на ПЦР.

Всего в Одессе провели 2552 экспресс-тестирования на COVID-19. Также с начала пандемии произвели забор 4005 проб биоматериалов для ПЦР-диагностики: 937 проб взяты мобильными бригадами, 2007 тестирований провели в городской инфекционной больнице, 1061 проба взята в других городских медучреждениях. За последние сутки взято 172 пробы.

Напомним, что вызвать мобильную бригаду на дом по желанию пациента без наличия медицинских показаний к тестированию невозможно. Мобильная бригада приедет к пациенту для проведения диагностики COVID-19 только после обращения семейного врача, педиатра или медработника службы экстренной медпомощи «103».

При появлении симптомов респираторной инфекции или в случае контакта с больным COVID-19 необходимо обеспечить самоизоляцию дома и позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»:
15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Фото: Freepik

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